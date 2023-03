Energia elettrica gratis: basta solo fare attenzione a questo, ed è tutto legale

Presentata al Mobile World Congress 2023 di Barcellona la batteria che funziona con i microrganismi del terreno: ecco come fa.

Le innovazioni tecnologiche si rincorrono costantemente al giorno d’oggi. I campi di applicazione sono pressoché infiniti. Uno degli argomenti centrali da qualche anno a questa parte è quello relativo all’impatto sul clima e sull’inquinamento. L’impatto delle attività umane sull’ambiente circostante è davvero consistente e sta rischiando di modificare in maniera irreversibile il pianeta su cui viviamo. Per questo motivo esistono tante aziende e start up tecnologiche che hanno l’obiettivo di trovare sistemi alternativi e puliti per produrre energia e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Dal 27 febbraio al 2 marzo 2023 si è tenuto il Mobile World Congress 2023. Dal 2006 l’MWC, la fiera più importante del mondo riguardo la telefonia, si tiene a Barcellona. Ogni anno vengono presentati gli ultimi dispositivi in arrivo, così come le nuove tecnologie studiate dalle case di produzione. La notizia che arriva dall’ultima edizione dell’MWC è quella di una tecnologia studiata da un’azienda spagnola, la Bioo. Si tratta di una start up tecnologica che è stata fondata nel 2015 e fin da subito, nel 2016, ha attirato l’attenzione di un gigante come Google per gli studi condotti. Quest’hanno Bioo ha presentato un’innovazione davvero sensazionale.

Il terreno e i suoi microrganismi diventano una batteria

A quanto pare la start up spagnola ha trovato un modo per produrre energia elettrica semplicemente attraverso il terreno e i microrganismi in esso presenti. Il risultato è stato quello di riuscire ad illuminare sei lampadine con un terreno di 49 metri quadrati. Ovviamente la trovata è eccezionale, poiché le applicazioni possono portare ad illuminare grosse aree impiegando lo stesso terreno come generatore. Nelle batterie comuni l’elettricità si crea con lo spostamento degli ioni di litio, invece nella batteria biologica sono gli ioni di idrogeno prodotti dai microrganismi a muoversi.

Il funzionamento è così strutturato: l’acqua piovana o dell’irrigazione spinge i microrganismi verso il fondo, dove vengono prodotti elettroni all’anodo e protoni al catodo, che si trova sotto la superficie. Gli elettroni sul fondo arrivano in superficie per reagire con i protoni e l’ossigeno, producendo l’energia. Ogni 49 metri quadrati si riescono a produrre 15 Wh. Sono pochi per ora, ma in futuro si potrebbe riuscire ad aumentare l’efficienza di questa batterie biologiche. In generale, le aree avranno bisogno del 50% in meno di irrigazione, risparmiando anche sull’acqua consumata nel processo di creazione di energia elettrica.