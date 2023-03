ILIAD non vuole la concorrenza e lancia un’offerta unica: solo così potrai averla

Le offerte di Iliad non finiscono mai. La nuova promo si chiama Flash 130 e ha una particolarità: si può attivare via SMS.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, sempre più persone tengono d’occhio le spese per cercare di ridurre quelle non necessarie. Le voci di spesa che mensilmente si abbattono sui nostri conti sono innumerevoli: mutui, affitti, bollette, e chi più ne ha più ne metta. In alcuni casi, però, diventa parecchio difficile riuscire a districarsi nel mare magnum delle offerte che si ritrovano in giro. Un esempio che calza a pennello è quello della scelta dell’operatore telefonico adatto.

Il mercato dei servizi per la telefonia mobile è davvero saturo di nomi e compagnie, ognuna con un target e offerte generalmente mirate. Per questo motivo, cogliere l’offerta perfetta e ritagliata su misura per noi può risultare difficile. Purtroppo c’è anche da ammettere un’altra cosa: in questo genere di mercati, quando le offerte si affollano, spesso e volentieri è arduo notare differenze tra i vantaggi offerti dai singoli operatori. Le promo tendono ad assomigliarsi, con l’assottigliamento di un gap che, di contro, favorirebbe una scelta più agevole. Alcune compagnie, però, sanno come farsi valere e come diffondere promo convenienti rendendole al contempo esclusive.

Iliad e la sua offerta Flash 130 attivabile via SMS

Qualche giorno fa Iliad ha annunciato l’arrivo di Flash 130, con 130 GB di Internet in LTE, 9 GB di roaming europeo e le solite chiamate ed SMS illimitati verso i numeri nazionali. Il prezzo, però, va ad occupare una fascia leggermente più alta di altre offerte concepite per il 4G: Flash 130 si può sottoscrivere per 8,99€ al mese, contro i 7,99€ dei pacchetti 4G. Il nome è azzeccato, anche perché l’offerta finirà in fretta: si potrà attivare solo fino al 9 marzo 2023. La vera cosa interessante è il metodo con cui Iliad sta proponendo la sua offerta speciale.

Qualcuno, infatti, sta ricevendo un SMS in arrivo dalla stessa Iliad con il numero 2030. Nel corpo del messaggio viene offerta la possibilità di aderire gratuitamente all’offerta semplicemente rispondendo “SI” all’SMS arrivato, sempre rispettando la scadenza del 9 marzo. L’adesione dunque è rapida e non prevede il metodo classico di passare dall’area riservata sul sito. Ovviamente, si potrà passare a Flash 130 solo se si proviene da un’offerta che costa meno degli 8,99€ mensili previsti dal piano. Convenienza ed esclusività: l’offerta di Iliad invoglierà di certo molti utenti.