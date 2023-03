Euronics taglia i prezzi e li sconta fino al 30%: Samsung, Apple e Xioami ora costano pochissimo

Arrivano le nuove promozioni firmate Euronics. Le offerte sono valide fino al 29 marzo e propongono sconti da urlo su grandi marchi. Lo Speciale Telefonia marzo 2023 contempla smartphone di marca Xiaomi, Realme, Honor e altri, oltre a qualche chicca sugli smartwatch.

In un periodo come quello che stiamo vivendo a livello macroeconomico, scegliere su quali beni di consumo spendere i nostri soldi è cosa complicata. Per questo motivo le grandi case di produzione e le catene di vendita fanno leva su sconti succulenti per ingolosire i consumatori. Se parliamo poi di dispositivi tecnologici la questione diventa ancora più scottante, visto che non è mai semplice districarsi per scegliere quello adatto alle nostre esigenze.

In questo contesto si inseriscono tutti gli sconti e le offerte che abbassano la soglia psicologica per acquistare un device. Tra le tante catene di vendita che si occupano di tecnologia, Euronics ha dato il via a una campagna chiamata Speciale Telefonia marzo 2023. Le promo dureranno fino al 29 marzo e tra i dispositivi scontati ritroviamo smartphone di marchi importanti come Realme, Oppo, Honor e Xiaomi, oltre agli smartwatch di Amazfit. Le riduzioni di prezzo variano dal 9% al 25%, toccando dispositivi diversi con caratteristiche molto interessanti: andiamo a scoprire insieme alcuni dei protagonisti di questi sconti.

Oppo, Realme, Xiaomi, Honor e Amazfit: lo Speciale Telefonia marzo 2023 di Euronics

Partiamo parlando di uno smartphone di casa Oppo, che da Euronics viene scontato del 25% nella versione brandizzata Wind. Il cellulare è l’Oppo Find X5, disponibile nei colori Black e Lite-Black a un prezzo di 599€ anziché 799€. Stesso sconto per l’Honor 70 8+256GB nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black, che toccano un prezzo di 449,90€ anziché 599€. Sempre in casa Honor troviamo il Magic 5 Lite (Black, Titanium Silver o Emerald Green) a 349,90€ anziché 399€, risultando in uno sconto del 12%.

Xiaomi si presenta con il Redmi Note 11 Pro 56 6+128 GB a 299,90€, il 21% in meno degli originari 379,90€. Realme propone il suo R9 PRO+ scontato del 25%, con un prezzo di 299,90€ al posto di 399,90€. Tra gli smartwatch Amazfit citiano il GTR 3 PRO Black che vede il suo prezzo ridursi del 10%: si trova a 179,90€ anziché 199,90€.

Anche se non in sconto, ricordiamo la presenza del top di gamma Xiaomi 13 Pro nelle varianti Ceramic Black e Ceramic White con RAM e memoria 12+256 GB . Il suo prezzo è di 1399,90€, 300€ in più della versione base Xiaomi 13 White 8+256 GB che costa 1099,90€.

La promo è valida fino al 29 marzo 2023. Ricordiamo che le offerte sono disponibili al momento della stesura dell’articolo e potrebbero variare nel tempo.