Qui ci trovi ogni film e serie e non paghi nulla: vedili gratis e nel rispetto della Legge

La quantità di servizi di streaming e piattaforme cresce a dismisura. Non tutti sanno che molte di esse sono gratuite. Ecco dove rivolgersi per consumare contenuti di qualità senza spendere un euro in abbonamenti.

Da tempo molte persone preferiscono dedicarsi a siti web che permettono di guardare film e serie TV gratuitamente. Spesso e volentieri, però, queste piattaforme hanno poco di legale, e propongono contenuti piratati agli spettatori. Quello che molti non sanno, però, è che oramai la diffusione dei servizi di streaming ha consentito la nascita di varie piattaforme in grado di distribuire contenuti interessantissimi senza richiedere il pagamento di un abbonamento mensile. Non si parla dunque di Netflix, Amazon Prime Video o Now, ma di competitor che hanno scelto un’altra via per gli utenti.

Certo, queste piattaforme gratuite non consentono di usufruire di contenuti appena usciti o di film di primissimo livello, né tanto meno hanno produzioni originali in grado di spopolare. Spesso, infatti, i contenuti riguardano serie TV e film che hanno qualche anno, ma che comunque rimangono validi da guardare in casa sul divano. La definizione è quel che è, d’altronde l’esperienza premium non è lo scopo di questi servizi. Questi siti, però, sono tutti diversi l’uno dall’altro: andiamo a scoprire quali proposte esistono attualmente sulla scena.

Dai servizi Rai e Mediaset, fino a VVVID e Popcorn TV: le piattaforme che non conoscevi

VVVID offre un catalogo ben assortito di serie TV, documentari, film e anime da guardare gratuitamente. Si può accedere al servizio sia tramite web, sia tramite app Android e iOS. Popcorn TV ha una storia particolare, poiché era stato annunciato come una vera rivoluzione, che poi si è arenata: ora ha molti contenuti a pagamento, ma qualche chicca a costo zero non manca. RaiPlay è il servizio di streaming della televisione italiana. Il catalogo è enorme e anche i contenuti di qualità, spesso disponibili in alta definizione.

Anche Mediaset ha il suo servizio, Infinity. Anche qui troviamo molti contenuti, anche se il più si sblocca con l’abbonamento premium Infinity Plus. Chili ha poca scelta gratis, mentre Rakuten mette a disposizione un buon numero di film di qualità. Pluto TV ha sia una versione a palinsesto, sia una on demand, che rimangono comunque film vecchi anche se abbastanza popolari, tra cui alcuni classici della commedia e western. YouTube e Internet Archive offrono vecchi film di cui sono scaduti i diritti d’autore e poco altro.