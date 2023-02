Euronics “Tutti Sotto Prezzi al Costo” e “Buoni Sconto for You” doppi sconti per San Valentino e Carnevale

Un invasione di volantini. Il gruppo europeo di grande distribuzione, specializzato nell’elettronica di consumo, inonda di offerte il suo mondo.

Uno dei volantini più interessanti è senza ombra di dubbi quello denominato “Tutti Sotto Prezzi al Costo”, iniziato lo scorso 9 febbraio, che terminerà il 22.

In prima pagina c’è l’LG 43UQ75006LF, la Smart TV 4K più economica in commercio, un LCD con retroilluminazione diretta che ha un sistema operativo ottimo e una qualità di visione abbastanza proporzionata al prezzo a seconda delle esigenze.

La parte frontale della smart TV vanta cornici su 3 lati di 13 millimetri, quella in basso è di 22, sempre al centro c’è una leggera sporgenza per il ricettore dei segnali infrarossi e un tasti fisico di accensione/spegnimento. Il sistema di sostegno del pannello è composto dai classici 2 piedini laterali, anch’essi in plastica ma comunque in grado di assicurare stabilità. Un 43 pollici che permette un risparmio di 120 euro, visto che, grazie al 25%, il suo costo passa da 479,99 a 359,99.

Sull’iPhone 13 il risparmio è maggiore. Si arriva a 140. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, la modalità cinema esalta la fotocamera del Melafonino, doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con stili fotografici, smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Il codice promozionale

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, fino a 19 ore di riproduzione video, ma soprattutto quel ceramic shield che si è dimostrato davvero un grande “paraurti”. 128 giga di spazio di archiviazione e un costo che scende da 939 euro a 799,99.

Sempre fino al 22 febbraio, Euronics sfornerà i suoi celeberrimi buoni sconti, che si trovano online, anche googlando. Una volta presi, bisogna inserire il codice promozionale Euronics è facile: una volta presi e messo nel carrello ciò che desideri acquistare, ma prima di procedere al pagamento, inserisci nell’apposito spazio il codice: una volta inserito il codice, lo sconto viene applicato immediatamente.

I coupon sono facili da usare. Basta entrare sulla sezione dedicata ai codici sconto online e cercare il nome dello Store, quindi iniziare la ricerca che fa al caso tuo. Una volta trovata, il gioco è quasi fatto: copia e incolla il codice alfanumerico e procedi al pagamento.