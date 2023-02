FaceBook e Instagram diventano a pagamento: sarà unico modo per Account Verificato

Mark Zuckerberg sulle tracce di Elon Musk. I social network di Meta implementeranno a breve il servizio a pagamento per avere l’account verificato con la spunta blu.

Dire che i social network hanno cambiato il nostro modo di rapportarci con le altre persone è un eufemismo. Le piattaforme che si sono susseguite, e che tutt’ora dominano la scena mondiale, ci hanno offerto la possibilità di rimanere costantemente connessi con il mondo circostante, offrendo nuove modalità di relazione sia con le persone fisiche sia con i brand. Nel tempo, però, anche i social sono cambiati, modificandosi per andare incontro alle esigenze degli utenti.

Così, nel tempo, abbiamo assistito a nuove funzionalità che ci hanno catturato nella rete di contenuti disponibili sulle piattaforme. All’inizio è avvenuta l’introduzione dell’infinite scrolling, che ha dato un senso di inesauribilità ai contenuti presenti sui social. Poi la possibilità di chattare, di inserire media sempre diversi, fino ad arrivare ai Reel, alle Stories, insomma, una presenza perenne di novità che ci può portare a rimanere incollati ai nostri schermi per molto tempo. Quello che accade ora, invece, è uno stravolgimento su una funzionalità ben nota, visto che d’ora in poi bisognerà pagare per ottenerla.

Facebook e Instagram, cambia tutto: il pagamento diventerà necessario

Qualche settimana fa, Twitter, da poco prelevata dall’eccentrico Elon Musk, ha introdotto il pagamento obbligatorio per tutti gli account che desiderano ottenere la spunta relativa all’account verificato. A quanto pare, anche Zuckerberg si sta muovendo nella stessa direzione. Meta, infatti, l’azienda che possiede la proprietà di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha avviato da questa settimana la funzionalità sugli account di due Paesi: Nuova Zelanda e Australia. Per ora l’account dell’uccellino blu offre il servizio a un prezzo di 8 € al mese, che diventano 7 € con lo sconto del 12% se si seleziona il piano annuale.

I privati, le aziende e i personaggi pubblici che vorranno associare il proprio nome alla spunta blu dell’account verificato, dunque, dovranno pagare una quota mensile anche sui social network di Meta. Il prezzo per questo servizio sulle piattaforme di Zuckerberg sarà di 11,99 $ al mese e, a quanto pare, oltre alla possibilità di ottenere la spunta, pagando l’abbonamento mensile si accederà alla possibilità di ricevere una protezione maggiore per evitare i furti di identità e un accesso all’assistenza rapido. Come detto, il servizio è attivo in Australia e in Nuova Zelanda, ma con ogni probabilità presto verrà esteso anche agli altri Paesi.