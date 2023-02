Bonus Statali e nuove normative: quali sono le caldaie per casa a costo zero? Scelta tra ibride e condensazione

La normativa ErP ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l’acquisto di caldaie. Coni bonus si può arrivare ad ottenerne una gratuitamente.

Risale oramai a diciotto anni fa la regolamentazione relativa ai consumi e all’inquinamento. ErP sta per Energy-related-Product, cioè i prodotti connessi relativi ai consumi energetici. Lo scopo della normativa era quello di ridurre il surriscaldamento globale, l’effetto serra e, in generale, l’impatto dei nostri elettrodomestici sull’inquinamento ambientale, tema che diventa più caldo di anno in anno. Le nuove regole vennero adottate dall’Unione Europea sull’onda degli accordi presi nel 2005 a Kyoto, da cui seguirono i famosi Protocolli per la tutela dell’ambiente.

L’obiettivo, all’epoca, era quello di arrivare al 2020 con una riduzione del 20% per quanto riguarda i gas inquinanti, un altro 20% relativo al fabbisogno energetico coperto dalle fonti pulite e l’ultimo 20% con riferimento al miglioramento dell’efficienza energetica generale. Negli anni si sono susseguite varie normative e, soprattutto, vari bonus sono stati garantiti ai cittadini italiani affinché ci si affidasse a elettrodomestici che rispettano l’ambiente. Le caldaie domestiche sono di certo uno dei temi principali della questione. Conoscere bene le differenze che occorrono tra i vari modelli è molto importante, anche perché grazie agli incentivi si può arrivare ad ottenere un impianto nuovo in maniera completamente gratuita.

Ottenere una caldaia a 0€ è possibile con le nuove normative statali

Le previsioni dicono che nel 2024 potrebbe essere messo in atto il divieto sulle caldaie a combustibili fossili, come quelle a gas. Sono principalmente tre gli incentivi sui quali si può fare affidamento: il famoso Ecobonus, il Bonus Caldaia e il Bonus 50%. Il primo permette una detrazione fiscale pari al 65% della spesa sostenuta per acquisto e installazione di una caldaia, la quale però deve essere almeno di classe energetica A. Il Bonus Caldaia, invece prevede due possibili percentuali di incentivi.

La detrazione può essere del 50% o del 65% ed è relativa alle spese sostenute per lavori volti a migliorare l’efficientamento energetico dell’abitazione di proprietà. Il tetto di spesa è di 100mila euro e viene corrisposto in maniera dilazionata per un periodo di 10 anni. L’ultimo incentivo è il Bonus Ristrutturazioni al 50% con detrazioni pari alla percentuale indicata. La peculiarità è che in questo caso si può accedere all’incentivo anche per le caldaie che non hanno un sistema di termoregolazione evoluto, ma l’elettrodomestico deve essere minimo di classe energetica A. Qui il limite di prezzo è fissato a 96mila euro. Insomma, con i bonus disponibili si può davvero cambiare la caldaia con detrazioni su tutta la spesa.