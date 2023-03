GoMoWorld lancia le sue eSIM per il roaming internazionale: copertura globale con pochi spicci

Arriva anche in Italia la eSIM perfetta per i viaggiatori che hanno bisogno di un operatore che funzioni in tanti Paesi diversi. Si chiama GoMoWorld e nella sua offerta prevede solo dati per il roaming internazionale, con prezzi a partire dai 3,99€. Per ottenerla non c’è bisogno di alcun contratto.

Quando arriva il momento di scegliere lo smartphone adatto alle nostre esigenze, il processo si dimostra sempre più complicato e lungo del previsto. Come abbiamo già discusso in un altro articolo, tra l’altro, il mercato dei dispositivi mobile è in continua inflessione anche a causa di una proposta che man mano si presenta più piatta anche fra produttori diversi.

Un altro ostacolo proibitivo tanto quello della scelta dello smartphone si ritrova nel momento in cui dobbiamo selezionare l’operatore che ci fornisca la scheda SIM. Anche qui, in Italia il mercato è saturo di offerte che non si differenziano in maniera netta l’una dall’altra. Alcuni fornitori di servizi di telefonia, però, riescono in qualche modo a distinguersi, e lo fanno puntando a una nicchia ben precisa di utenti. La notizia di oggi è quella dell’arrivo in Italia della nuova eSIM di GoMoWorld, una scheda elettronica pensata per chi ha la necessità di utilizzare i dati in giro per il mondo.

La eSIM di GoMoWorld per navigare in 160 Paesi

La peculiarità di questa SIM elettronica risiede in alcuni fattori. In primis, l’attivazione non richiede alcun contratto e non presenta vincoli. Le offerte di GoMoWorld, infatti, sono relative a pacchetti di dati per il roaming internazionale e non prevedono chiamate o SMS. Il servizio, poi, permette di utilizzare i dati in 160 Paesi del mondo, rendendo questa scheda perfetta per i viaggiatori. GoMoWorld, tra l’altro, appartiene alla NJJ Holding tramite la società irlandese Eir Telecom di proprietà di Xavier Niel, lo stesso fondatore del Gruppo Iliad.

Ottenere la eSIM è estremamente semplice: basta infatti scaricare l’applicazione di GoMoWorld attraverso Google Play o App Store. Se il nostro smartphone è compatibile con la tecnologia delle schede elettroniche, si potranno selezionare pacchetti di durata variabile tra i 7 e i 30 giorni, sia in 4G che in 5G, con un limite massimo di dati che si attesta sui 25 GB. I prezzi variano in base alle offerte di Paese in Paese, ma partono dai 3,99€ per le offerte settimanali ai 19,99€ per quelle mensili.