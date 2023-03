Google sorprende tutti con una mossa felina: la sua Lynx non teme rivali e sbaraglia la concorrenza

Non è certo una sorpresa l’esplosione di tanti rumors e leak di questo periodo sui dispositivi Google, che siano smartphone o tablet, fa lo stesso.

Il motivo è presto spiegato e deve inserirsi in un contesto storico ben preciso, una sorta di viatico per ingannare l’attesa in vista del tradizionale Google I/O, più che una conferenza annuale, una vero e proprio evento rivolto agli sviluppatori, incentrata sullo sviluppo di applicazioni web e mobile attraverso Google, ma ben presto diventato centro nevralgico di tutti gli appassionati del Robottino Verde.

Il sito Web vietnamita Zingnews afferma di avere un Pixel 7a in suo possesso. Una fonte credibile, a quanto pare, perché il portale in questione ha pubblicato anche immagini correlate a indiscrezioni e presunte specifiche dello smartphone, nome in codice Lynx.

Le immagini mostrano un prototipo con la stessa distintiva barra della fotocamera in metallo del Pixel 7. Ma sembra uno smartphone più piccolo, con un display da 6,1 pollici e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il design è un mix in vetro e metallo e un interessante motivo inciso sul retro.

Capitolo fotocamere. Google sembra voler rimanere fede alla doppia configurazione da 12 MP di Pixel 6a piuttosto che fare di tutto con il sensore principale da 50 MP di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Questo primo modello, dedicato agli sviluppatori presenta 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna. Probabilmente avrà la certificazione IP67, come il Pixel 6a, grazie alla fornitura di un anello protettivo in gomma attorno al vassoio della SIM.

Conferme su conferme

Uno sguardo al boot loader del telefono rivela il nome in codice “lynx”: anche in questo caso il colosso di Mountain View sembra voler seguire la linea della continuità, visto che il boot loader (quel programma che, nella fase di avvio del computer, carica il kernel del sistema operativo dalla memoria secondaria alla memoria primaria, permettendone l’esecuzione da parte del processore e il conseguente avvio del sistema) era già utilizzato in relazione al progetto Pixel 7a.

Da diverso tempo le indiscrezioni sostengono che Google Pixel 7a venga chiamato internamente con il nome in codice “Lynx”, e un ulteriore conferma arriva dall’operatore canadese Public Mobile tramite il suo sito ufficiale: come potete vedere nello screenshot qui in basso, l’operatore ha inserito “Google Pixel Lynx” nella lista di smartphone compatibili con la tecnologia VoLTE.

Apparentemente Google ha bloccato da remoto il dispositivo quando i primi screenshot hanno raggiunto Internet. Chiaramente il Pixel 7a in questione sarà uno smartphone estremamente economico: potrebbe e dovrebbe essere ufficializzato il 10 maggio, al Google I/O.