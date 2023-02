Google Chrome e impronte digitali: un piccolo segreto sulle schede in incognito che devi conoscere

Una nuova utilissima funzionalità in beta per Google Chrome: bloccare le schede in incognito con l’impronta digitale.

La privacy è una caratteristica molto importante nel nostro rapporto con la tecnologia, specialmente in un mondo come oggi che è costantemente connesso. Non è un caso se tutti i principali produttori di dispositivi tecnologici creano campagne pubblicitarie che tendono a “tranquillizzare” gli utenti sulla protezione dei loro dati nell’utilizzo dei loro prodotti. Parlando di interfacce che ci permettono di accedere al web, ovviamente una delle più utilizzate è il browser Google Chrome.

Quello che non tutti sanno è che nell’utilizzo di Chrome esiste una funzionalità che permette di aiutarci molto proprio sul tema privacy. L’opzione riguarda le schede in incognito che si possono aprire sui nostri dispositivi cliccando sui tre puntini in alto e selezionando la voce “Nuova scheda in incognito“. La novità è che con questo metodo si possono mantenere le sessioni di navigazione senza doverle per forza perdere ogni qualvolta si esce da questa modalità, tenendo il tutto privato. Insomma, un livello aggiuntivo di privacy che di certo risulta essere molto apprezzato, soprattutto per chi ne fa un largo utilizzo per svariati motivi.

Bloccare le schede di Chrome è molto semplice

Bisogna puntualizzare un aspetto abbastanza importante: la funzionalità non è stata rilasciata per tutti gli utenti in giro per il mondo. Di sicuro Google sta lavorando in questa direzione, cercando di rendere l’opzione disponibile a livello globale per chiunque voglia avvalersi di questo ulteriore sistema di sicurezza. La funzione, innanzitutto, è attivabile solo attraverso la versione beta di Google Chrome, che ha un’applicazione diversa da quella base.

In effetti si tratta di una funzionalità che è ancora in fase di test. Con la versione beta di Google Chrome potremo accedere a tutte le novità che sono ancora sotto esame da parte di Big G. Una volta installata, bisogna andare sul link chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android e cliccare su “Predefinito“. Fatto questo si dovrà riavviare l’applicazione.

A questo punto in Google Chrome basterà tornare sui tre puntini in alto a destra e abilitare il blocco per le schede in incognito. Si aprirà un menu, dal quale bisognerà selezionare “Ambientazione” e poi “Privacy e sicurezza”. Qui troveremo la voce “Blocca le schede in incognito quando esci da Chrome“. Insomma, i passaggi sono estremamente semplici da seguire. Attendiamo che la funzione venga resa disponibile per tutti gli utenti del mondo.