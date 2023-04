Google ha un segreto condiviso con Microsoft: ecco Nearby Share Beta per far andare tutti d’accordo

Tanto lontani, così vicini. Una nuova applicazione è l’anello di congiunzione fra due giganti tech: il colosso di Mountain View e quello di Redmond.

L’idea dei due fra i più importanti giganti della tecnologia è quella parlare la stessa lingua nell’ambito dei trasferimenti di file fra diversi dispositivi.

Non è certo una sorpresa questo anello di congiunzione fra Google e Microsoft. Il gigante californiano ha annunciato la condivisione su Windows poco più di un anno fa, al CES di Las Vegas del 2022. Google aveva già pubblicizzato la voglia di sviluppare la capacità di un’applicazione in grado di consentire trasferimenti facilie veloci tra dispositivi Windows e Android.

Tanto per intenderci è un po’ come AirDrop di Apple, ebbene questa condivisione mira a emulare proprio l’esperienza del colosso di Cupertino, consentendo agli utenti di connettersi a qualsiasi PC Windows compatibile e rendendo più veloce il trasferimento di foto, video, documenti, file audio e persino intere cartelle quando necessario. L’app in questione si chiama Nearby Share e attualmente è disponibile per chiunque disponga di un PC Windows che esegue la versione a 64 bit di Windows 10 e successive. Ancora non c’è il supporto, invece, per quei dispositivi che eseguono Windows su un device alimentato da Arm.

Per trasferire un file da qualsiasi dispositivo Google a un PC che gira su Windows occorrerà attivare in primis sia il Bluetooth sia Wi-Fi. Non solo. La vicinanza dei device non dovrà superare i cinque metri. Una volta istallata Nearby Share, bisognerà passare necessariamente dal proprio account Google per personalizzare le preferenze di condivisione, protette sempre dalla crittografia end-to-end. Una volta che entrambi i dispositivi sono connessi allo stesso account di Google, il gioco sarà fatto, anche se lo schermo è spento.

Near Share Beta per Windows, i paesi dove è disponibile

Un’applicazione molto utile, dunque, che permetterà a un utente di liberare per esempio spazio nel proprio smartphone, trasferendo foto, video, documenti, audio o intere cartelle su PC. Windows, naturalmente.

“Near Share Beta per Windows è stato progettato pensando alla sicurezza e alla privacy – si legge sulle FAQ di Android che ufficializza l’inserimento dell’app nella versione beta – ciò significa che hai il controllo su chi può scoprire il tuo dispositivo e inviare file, che si tratti di tutti, solo dei tuoi amici e della tua famiglia o solo dei tuoi dispositivi”.

Attualmente Nearby Share Beta per PC Windows è disponibile negli Stati Uniti, in Italia e nella maggior parte dei paesi a livello globale: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.