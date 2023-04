Digitale Terrestre KO: malfunzionamenti in tutta Italia mettono in allarme gli italiani, ecco cosa accade

Non si fermano i problemi di ricezione del Digitale Terrestre in varie zone d’Italia: sempre più italiani preferiscono TivùSat. Il servizio è gratuito e permette di accedere un catalogo di programmi che non si possono guardare in altro modo. Per attivarlo, c’è bisogno della card e del decoder o una TV certificata.

Ultimamente si stanno verificando moltissimi problemi di ricezione per quanto riguarda il Digitale Terrestre. Da qualche tempo, come ben sappiamo, il segnale tradizionale è stato dismesso in favore del DVB-T2. La qualità è migliorata, e con essa anche l’accesso a una rosa di canali prima irraggiungibili. Non tutto, però, è rose e fiori. Anzi, in alcune aree del nostro Paese il segnale del Digitale Terrestre è una chimera: problemi costanti non ne consentono la ricezione pulita.

Le zone colpite sono diffuse in tutta Italia. Le ultime a verificare problemi costanti sono le seguenti: Alfero di Verghereto (Cesena), Vallata dello Stilaro (Reggio Calabria), Valbisenzio (Prato), Milazzo (Siracusa), Adria (Rovigo), Calenzano (Firenze), Caorle e Jesolo (Venezia) e Croce di Casalecchio (Bologna). I malfunzionamento sono dovuti a vari motivi, tra cui black-out, interruzione video e impianti obsoleti che andrebbero aggiornati. Il tutto porta a disservizi che minano la possibilità di usufruire normalmente del segnale DVB-T2. Ogni giorno, infatti, qualche associazione cittadina, amministratori e sindaci si lamentano per il cattivo funzionamento del Digitale Terrestre.

I malfunzionamenti spingono gli Italiani a scegliere TivùSat

Questa situazione alquanto seccante per i cittadini ha spinto molte persone a decidere di cambiare rotta. In tantissimi, infatti, hanno preso la decisione di non fare più affidamento sulla solita antenna o sulla tanto agognata banda larga che ancora stenta a ramificarsi come dovrebbe. Seguendo i consigli del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tanti Italiani si stanno convincendo ad acquistare un decoder, una parabola o una TV certificata in grado di riprodurre il segnale di TivùSat.

TivùSat è un servizio gratuito che permette di accedere senza problemi a un catalogo di programmi che non si possono vedere tramite il Digitale Terrestre tradizionale. Il tutto riesce ad essere trasmesso tramite un segnale ad alta qualità e canali che arrivano al 4K. Per questo motivo, molti di quelli che continuano a utilizzare il Digitale Terrestre optano comunque per il servizio gratuito, in cui si trovano oltre 70 canali in HD e altri, come RAI 4K, che trasmettono eventi importanti ad altissima qualità.