Google Maps cambia, arriva una AI come navigatore: saremo più sicuri?

L’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti e anche tra i piani di Google: ecco come Big G la sfrutterà per il servizio di Maps.

Oramai sembra non si parli d’altro. Da quando ChatGPT, l’intelligenza artificiale creata da OpenAI di Elon Musk, è diventato uno strumento popolare, continuiamo ad interrogarci sui possibili benefici e sulle potenziali minacce che l’intelligenza artificiale può portare alle tecnologie umane. Nel caso di ChatGPT si trattava di un’AI con cui poter conversare, a cui chiedere consigli su svariati argomenti, che offre la possibilità anche di creare contenuti e dare spunti per idee creative.

Non c’è solo quest’ambito, però. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono potenzialmente infinite. Insieme a ChatGPT sono diventati popolari anche alcuni algoritmi in grado di modificare le immagini in base a input forniti dall’esterno, minacciando direttamente tutti i professionisti della fotografia e di Photoshop. Anche le aziende che si occupano di big tech decidono di esplorare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, e non lo fanno da oggi. Da molto tempo, infatti, giganti tecnologici stanno testando l’impatto dell’introduzione dell’AI all’interno degli algoritmi e dei programmi forniti ai propri utenti, con varie finalità. Oggi parliamo niente meno che di Google, la quale ha appena dichiarato che utilizzerà l’intelligenza artificiale per vari suoi servizi.

Come l’intelligenza artificiale cambierà Google Maps

L’annuncio è arrivato a margine dell’evento che si è tenuto a Parigi incentrato proprio sull’implementazione dell’intelligenza artificiale. In particolare, Google ha voluto presentare come questa si applichi ai suoi servizi di Ricerca e Maps. Parlando dei riflessi su Google Maps, si è parlato di una visualizzazione totalmente immersiva grazie al connubio tra computer vision e AI che fondono insieme miliardi di immagini ottenute grazie a Street View. Si potrà così vedere ogni luogo della mappa in relazione allo scorrere del tempo, di giorno così come di notte.

Aeroporti e luoghi dedicati ai servizi delle più grandi città del mondo come Barcellona, Dublino, San Francisco, Parigi, saranno esplorabili anche all’interno. L’AI, inoltre, supporterà la guida con integrazioni pensate apposta per le auto elettriche che indicheranno le stazioni di ricarica più vicine. Per concludere, tutto il servizio di Google Maps sarà reso più semplice dalle “indicazioni a colpo d’occhio“, che permetteranno di accedere in maniera rapida e intuitiva al percorso prescelto. Insomma, l’intelligenza artificiale è al centro del miglioramento del servizio di Google.