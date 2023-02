DAZN ti rimette in forma; la nuova promo ti regala la palestra dei VIP

Questo abbonamento ti “eleva” a VIP ed è alla portata di tutti. Arrivano i rinforzi. O meglio, continuano ad arrivare. Una delle strategia di mercato di DAZN è quella di stringere partnership per invogliare altri abbonati a legarsi alla piattaforma in streaming che da due anni a questa parte ha strappato la Serie A di calcio (ma non solo) a Sky con l’esclusività di tutte e dieci le partite di giornata, di cui solo tre con la nota piattaforma satellitare.

DAZN ha nella Lega di Serie A un grande alleato, che ha chiesto perfino al governo di allungare per altri due anni il triennale sul massimo campionato di calcio. Per il momento la governance ha detto no, ma le parti continueranno a parlarne.

DAZN ha nella Gazzetta un valido alleato, una partnership che permette ai clienti della piattaforma londinese l’accesso a Gazzetta Digital Edition, allo stesso prezzo dell’abbonamento sottoscritto, senza alcun costo aggiuntivo.

DAZN ha perfino stretto un accordo con SKY, che ha messo a disposizione l’app sul proprio “bouquet” nel quale potranno essere visibili altre partite (pagandole, ovviamente) nei canali Zona DAZN. Non solo. La nuova partnership ha portato DAZN a legarsi a Virgin. Tre mesi gratuiti a tutti i clienti attivi della piattaforma in streaming per accedere ai contenuti di allenamento digitale Revolution, ma anche un ingresso al mese nei Club Virgin Active presenti sul territorio italiano.

Mens sana in corpore sano

E’ la nuova frontiera di Virgin, che in questo momento sta puntando anche sul fitness digitale, con la formazione di workout originali ed esclusivi prodotti dal leader nel settore dei centri fitness e benessere, tra cui: Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go, Body Shape.

Un format innovativo, insomma, per fare fitness da remoto, senza la necessità di doversi muovere per andare in palestra, ma da casa (o da lavoro per chi se lo può permettere) accedendo direttamente con il proprio device preferito: smartphone, tablet e i loro derivati, non fa differenza.

Ma DAZN e Virgin non si fermano qui. Come si legge nella nota ufficiale della piattaforma in streaming, direttamente sul proprio portale: “Tutti gli utenti attivi DAZN che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, potranno accedere a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, la piattaforma di allenamento con 2.500 classi già disponibili on demand, contenuti esclusivi”. Avanti il prossimo… partner.