Google pensa allo smartphone democratico: è per tutti e costa poco, ma con alte prestazioni

Google Pixel 7a è sulla bocca di tutto dopo che alcune immagini dimenticate sui social sono tornate alla ribalta tra gli utenti. A diffondere le foto in anteprima Zing News, che però per mesi è rimasta sotto traccia per un motivo o per un altro: ecco cosa sappiamo ad oggi del chiacchierato nuovo arrivo di casa Google.

Google da qualche anno ha saputo ritagliarsi uno spazio non indifferente sul mercato mondiale degli smartphone. I suoi Pixel, infatti, con i loro i pregi e i loro difetti, hanno saputo fare leva sui tasti giusti per convincere buone fette di pubblico ad affidarsi ai dispositivi di Big G. Ovviamente, ad oggi non esistono conferme ufficiali, e tutto quello che sappiamo è tratto da indiscrezioni che si rincorrono sui social da fonti attendibili.

In realtà quello che risulta a tutti è che Google Pixel 7a sia lontano dall’uscita, se non altro nell’ordine di qualche mese. Il grande pubblico attende con trepidazione dopo il successo che ha ricevuto Google Pixel 6a al momento del suo lancio. Le immagini del nuovo modello di Google Pixel sono già a disposizione e, curiosamente, lo sono da qualche mese. A gennaio, infatti, Zing News aveva diffuso un vero e proprio set fotografico dedicato al nuovo modello. I social, però, si sa, tendono l’orecchio dove vogliono, e in questo caso non hanno dato seguito all’evento.

Le immagini di Google Pixel 7a: cosa sappiamo ad oggi?

Ora, con una ritrovata onda di popolarità, queste immagini tornano sulla bocca di tutti. Abbinate alle immagini ci sono una serie di specifiche che dovrebbero essere quelle del dispositivo che sarà lanciato sul mercato. Google Pixel 7a lavorerà sul potente processore Tensor G2, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, coadiuvato da 8 GB di Ram e 128 GB di memoria interna che non dovrebbe essere espandibile. Le fotocamere saranno le seguenti: sensore principale da 50 MP, teleobiettivo da 64 MP e ultrawide da 12 MP.

Il display dovrebbe arrivare a toccare i 6,1 pollici di diagonale, con dimensioni identiche al 6a, e avrà una frequenza di aggiornamento a 90 mHz. Batteria da 4350 mAh, ricarica cablata da 30W e wireless da 5W. Punto innovativo: l’estetica. Il dispositivo assomiglia molto più al Pixel 7 che al 6a, con cornici più spesse. L’annuncio dell’ufficialità probabilmente arriverà il 10 maggio durante il Google I/O 2023. Il prezzo finale potrebbe essere simile a quello del 6a, che l’anno scorso venne lanciato sul mercato europeo a 450€.