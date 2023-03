Waze aggiorna l’App con una novità pazzesca: ora è davvero irrinunciabile

Che sia Google Map, Mappe di iOS, o soprattutto Waze fa lo stesso, le applicazioni di navigazione (reale) sono sempre al centro delle attenzioni degli utenti.

La startup israeliana che dà il nome a una delle applicazioni più rinomate, scaricate, usate, continua a mettere mano a Waze, apportando delle interessanti novità, per rendere l’esperienza della navigazione stradale ancora più utilizzabile.

Google ha intenzione i rilanciare l’app di Waze rendendo finalmente possibile l’aggiunta di un veicolo elettrico di un utente (e il tipo di spina per la ricarica) nella sua applicazione, con il fine evidente di regalare una maggiore esperienza a tutti coloro che hanno scelte il green per i loro spostamenti.

La funzionalità, in mente da tempo, è finalmente disponibile, come ha confermato Waze nella sua bacheca delle notizie. Verrà – si legge nella nota ufficiale – implementata a livello globale nelle prossime settimane“.

Qualcuno già ce l’ha, dunque, e ha condiviso la sua esperienza con il popolo della rete. “Sono andato in Impostazioni, quindi in Dettagli del veicolo. Ho toccato Tipo di veicolo e quindi selezionato Elettrico”. Nell’importante novità anche la funzionalità di inserire l’auto del tuo veicolo elettrico (EV) e il tipo di spina nell’app Waze per trovare le stazioni di ricarica per veicoli elettrici pertinenti lungo il tuo percorso. Digitando, per esempio, “Caricabatterie EV”, Waze indirizzerà il suo utente verso i le ricariche EV più vicine.

In città o altrove, fa lo stesso

“Le informazioni sulla stazione di ricarica sono spesso incoerenti, obsolete o inaffidabili, creando un grave punto dolente per i conducenti di veicoli elettrici che possono navigare verso una stazione di ricarica solo per scoprire che non riescono a trovarla o utilizzarla – si legge sul blog ufficiale dell’arcinota app – aggiungendo informazioni aggiornate sulla ricarica dei veicoli elettrici alla mappa di Waze, è ancora più facile ricaricare l’auto e ricevere assistenza per trovare dove o quando incontrerai la stazione successiva”.

Grazie all’aggiornamento e agli editor di mappe locali della Waze Community, i dati dei veicoli elettrici verranno rivisti e aggiornati in tempo reale per fornire le informazioni più accurate e complete alla mappa.

Waze si impegna a rendere più facile e accessibile per i conducenti di veicoli elettrici la ricarica dei veicoli. “Sia che tu ti stia preparando per un lungo viaggio estivo o che tu stia attraversando la città per una partita di calcio – concludono da Waze – puoi essere certo che Waze ti aiuterà a trovare una stazione di ricarica lungo il percorso”.