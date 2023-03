Google ritira una App gratuita che tutti noi usavamo: la scelta costringe utenti a migrare sistema

Google elimina una delle sue app: possiamo dire addio a Street View, l’applicazione che ci faceva camminare virtualmente per strada. All’interno di Google Maps il servizio sarà mantenuto, ma la versione stand alone di Street View scaricabile sugli store online sarà dismessa.

Google, nel tempo, ha creato una serie di servizi che piano piano sono entrati nel circolo delle nostre routine quotidiane. Dal Drive a Foto, da Meet che ha subito un’incremento di popolarità totale a seguito del lockdown, fino a Maps. Proprio in quest’ultima applicazione abbiamo spesso utilizzato la funzione per osservare le strade a mo’ di tour virtuale, osservando i dintorni dall’interno delle vie, e non semplicemente dall’alto.

Forse non tutti sanno che esiste un’applicazione stand alone di questo servizio, che si chiama Street View, la visuale dalla strada. Proprio per questo motivo, la scarsa utilizzazione dell’app, Big G ha deciso di rinunciare a questa versione, eliminandola del tutto. Il servizio in sé è utile ed è molto usato da chiunque abbia a che fare con Google Maps. Negli anni scorsi, tutti avranno avuto modo di notare in giro le vetture di Google, auto, furgoni, biciclette e motorini, tutte con una telecamera dedicata a creare le immagini per il servizio di Street View.

Google ritira Street View, ma solo l’app: il servizio si potrà continuare ad usare tramite Maps

Il progetto ha avuto inizio nell’ormai lontano 2007. La creazione di un tour virtuale per le reti di tutte le città del mondo ha dato vita anche all’app Street View, scaricabile sia sui sistemi iOS, sia su quelli Android. Ora, però, Big G ha deciso di abbandonarla. Andando ora sull’app, si legge un messaggio che ci informa che essa non è più supportata e nemmeno si può scaricare dagli store mobile. In effetti, a breve Street View scomparirà da App Store e da Google Play Store.

Nonostante ciò, il servizio sarà comunque utilizzabile tramite Google Maps, dove tutti noi siamo abituati a trovarlo. C’è anche da dire che, anche in questo caso, morto un papa se ne fa un altro: rimane disponibile Street View Studio, un’applicazione che rappresenta fondamentalmente una versione più ampia di quella base, dedicata ai content creators. Insomma, la mossa probabilmente non intaccherà l’utilizzo dei servizi Google dell’utente medio, che potrà continuare a spostare l’omino giallo in giro per le mappe per scorgere le immagini di Maps.