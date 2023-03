Huawei prova a risorgere con uno smartphone incredibile: sarà la sua ribalta o la sua tomba

Fotocamere come il modello Pro e una texture rinnovata: Huawei mostra al mondo il suo modello P60 in uscita il 23 marzo. Insieme a lui, verrà lanciato anche il foldable della casa cinese Huawei Mate X3.

Il mercato degli smartphone segue dei cicli che oramai si sono più o meno consolidati. Ogni anno, infatti, le case di produzione lanciano sul mercato modelli di cellulari innovativi con migliorie che vanno ad arricchire il comparto tecnologico delle versioni precedenti. Da una parte tutto questo ha un significato economico più che tecnico. Abbreviare il ciclo di vita di un prodotto, infatti, non fa altro che garantire nuove entrate con la possibilità di rinnovare l’interesse del pubblico verso nuovi dispositivi.

C’è anche da dire, poi, che spesso i device nuovi non sono così diversi da quelli precedenti. Per questo motivo per molti consumatori, a parità di hardware, è diventato più importante capire per quanto tempo un dispositivo riceverà patch e aggiornamenti software per giudicare la loro durabilità. Il prossimo 23 marzo Huawei lancerà sul mercato i suoi nuovi smartphone: il primo è il foldable Mate X3, mentre il secondo è il tanto atteso Huawei P60, il quale avrà anche una versione Pro. La casa cinese, tramite i suoi social, ha diffuso i design dei nuovi dispositivi in arrivo.

Novità nella texture e fotocamera tripla: Huawei P60 sta arrivando

Quello che è stato diffuso è il render di Huawei P60 versione base, o Vanilla, come vengono chiamati questi tipi di prodotti. L’estetica, però, dovrebbe essere molto simile alla variante Pro. Probabilmente a variare saranno le dimensioni dei sensori fotografici posti sul retro. Le novità che si possono intuire riguardano due aspetti. La prima è la cosiddetta texture, il materiale e il motivo che compongono la scocca dello smartphone. La sensazione è quella di trovarsi davanti a un cellulare dall’aspetto premium, che sembra avere una back cover marmorizzata.

Altro aspetto che si può desumere dai render è la presenza delle tre fotocamere sulla versione Vanilla. Nessuna lente aggiuntiva per la variante Pro, dunque, andando a rompere la continuità della tradizione di casa Huawei. In alto a destra sempre presente il Flash LED e la scritta XMAGE in basso a sinistra. Le specifiche tecniche sono trapelate qualche settimana fa, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. D’altro canto, basta aspettare il prossimo 23 marzo 2023 per assistere al lancio del prodotto in Cina.