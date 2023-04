Il futuro degli smartphone potrebbe arrivare dalle case videoludiche: concorrente inaspettato per Samsung ed Apple

Il mondo del gaming ha sempre affascinato tutti. Prima ancora che si chiamasse così. I piccoli crescono coi i videogiochi. I grandi tornano bambini.

Se prima il mondo del gaming era rappresentato dalle console con lo sviluppo degli smartphone sempre più tuttofare, quel mondo fatato di è espanso a dismisura. Un’occasione troppo grande per le aziende, di offrire l’utile al dilettevole.

Sono passati più di cinque anni da quando Nintendo ha deciso di puntare sull’ibrido con la sua switch, inconsapevole però che stava nascendo una vera e propria industria sul gaming mobile. Gli smartphone prettamente da gaming sono aumentari a dismisura. Così l’azienda giapponese resta al passo coi tempi che corrono.

Così, ecco il Nintendo Switch Phone. Un dispositivo figlio di una visione, la necessità di avere un dispositivo di gioco portatile che funga anche da smartphone, quando non si gioca. Concettualizzato da Ivan Llaneza, il dispositivo mobile segue l’estetica del design della console di gioco Nintendo Switch originale con una costruzione rettangolare, accentuata da pulsanti blu e rossi. La parte superiore e inferiore dello smartphone consente di aggiungere controller in stile Joy-Con al dispositivo per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Il nuovo smartphone in testa a Nintendo è un device con classificazione IP68 dotato di un display OLED da 7,1 pollici (pannello LTPO a 120 Hz) può far girare i migliori titoli dell’azienda di Kyoto specializzata nella produzione di videogiochi e console, grazie all’ultimo e più grande processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Una batteria monstre

Quel display così grande, ad alta intensità grafica, ha bisogno una fonte di alimentazione performante, per questo Nintendo ha deciso di montarci su la batteria da 7000 mAh, abbinata a un caricabatterie rapido da 60 watt.

Lo smartphone di Nintendo stuzzica la curiosità dei player per quei Joy-Contro magnetici davvero interessanti. Gli accessori si agganciano perfettamente al telefono e lo trasformano istantaneamente in un dispositivo di gioco portatile. Un gadget che alza tantissimo le qualità del Nintendo Switch Phone, di gran lunga migliore rispetto un telefono da gioco o di moderni controller di gioco mobile per potenti smartphone.

Sia i Joy-Contro blu che quelli rossi hanno un blocco di sistema sul retro per mantenere l’intera unità in un unico blocco. Sia dal punto di vista estetico che funzionale, il Nintendo Switch Phone ha perfettamente senso in un mondo affollato di smartphone, gadget e accessori, tutti molto performanti. Anche se potremmo non vedere mai un telefono del genere rilasciato da Nintendo, ci consente comunque di aggrapparci all’idea di questo concept design.