Netflix stupisce tutti: ecco il regalo che nessuno si aspettava, resteremo tutti incollati allo schermo

Mercoledì è stata una bella spinta verso un’auspicabile risalita nel 2023, dopo un 2022 da incubo. Stranger Things, con il suo gran finale, ancora di più. Ora Netflix ci concentra sul mondo del gaming.

Eroi dei videogiochi, gaming e tutto ciò che rientra in questo segmento di mercato è stato fagocitato dalle OTT. Netflix non fa certo eccezione.

La società statunitense operante nella distribuzione in streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, un tempo numero uno incontrastata del mercato, ora superato da un Disney plus che va forte ma senza più il turbo inserito, sta cercando di sviluppare un update nell’adattamento dei videogiochi con artisti del calibro di The Last of Us e The Super Mario Bros. Movie. Era solo una questione di tempo prima che si entrasse in contatto con i Pokemon.

Quelle creature immaginarie chiamate che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento, capitanate dall’ormai celeberrimo Pikachu, faranno parte dell’importante aggiornamento di Netflix.

Il classico franchise di collezionismo di mostri di Nintendo è diventato una delle più grandi proprietà della cultura pop di tutti i tempi. La serie si è tuffata nel live-action con il film Detective Pikachu del 2019, ma da allora non è stato menzionato più nulla.

Una pre-produzione su una serie di Pokemon live-action

Così Netflix ha deciso di rilanciare indirettamente il prodotto, proponendo la pianificazione diuna versione live-action della serie, a quanto si apprende in sviluppo almeno da giugno 2021. Ebbene, secondo il famoso esperto di film Kristian Harloff, Netflix sarebbe pronto per lo step successivo, quello di una pre-produzione su una serie di Pokemon live-action.

Harloff ha twittato che lo streamer vede il progetto come il loro prossimo titolo di punta appena quando terminerà il Stranger Things, giunto alla (prossima) quinta e ultima stagione, prevista per il 2024. “Cose che sto sentendo – posta Harloff – Netflix sta valutando il passaggio dallo sviluppo alla pre-produzione di una serie di Pokemon dal vivo. Sarà il loro prossimo fiore all’occhiello dopo Stranger Things. Questo è anche il motivo per cui la storia di Ash nell’anime è giunta al termine”.

Insomma, è in arrivo nuovo anime del franchise: dopo l’uscita di Ash, sarebbero in procinto di arrivare un bella new entry di eroi. Potrebber o essere i top di Pokemon Concierge, che lo streamer statunitense ha in mente di rilasciare in un prossimo futuro. Un adattamento live-action su Netflix sembra il logico passo successivo, sognando quell’enorme successo che alla ex OTT numero uno al mondo, servirebbe come il pane.