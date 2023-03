ILIAD ha poco segnale? Questo trucco ti darà subito piena connessione Basta poco ed hai rete ovunque. Scopriamo come.

L’accordo con FiberCop, una azienda sussidiaria del Gruppo TIM, ha allargato certamente la copertura dell’offerta in fibra ottica Fiber-to-the-Home dell’operatore francese. Chissà che non abbia risolto quei problemi di connessione che scatenano sempre le ire dei suoi clienti, sui social.

A un anno di distanza dal lancio delle connessioni 100% in fibra FTTH, Iliad ha raggiunto più di 8 milioni e 500 mila unità abitative in circa 350 città italiane”, integrando l’offerta di rete fissa in FTTH all’inizio del 2022, appoggiandosi proprio alla rete di Open Fiber e tralasciando per il momento lo sviluppo della fibra FTTC (Fiber-to-the-Cabinet).

Aspettando degli inevitabili miglioramenti da parte del gestore francese, ci si può affidare al fai-da-te per risolvere i problemi propri di Iliad, quando ci troviamo in difficoltà con il segnale. Innanzitutto cercarne la cause.

Già perché potrebbero esserci delle difficoltà di connessione alla rete, potrebbe essere una questione di 4G, oppure solo ed esclusivamente una questione di 4G, o della SIM che ha criticità in territorio internazionale. Si potrebbe trattare di problemi legati alla portabilità o con il servizio hotspot. Molti utenti si lamentano spesso che la connessione non è costante, inevitabile partire dai test: vedere se il problema riguarda il proprio smartphone o se è un problema di rete. Nel secondo caso c’è poco da fare, si può chiamare direttamente Iliad e fare una segnalazione, oppure aspettare pazientemente la risoluzione del problema. Viceversa meglio provare la SIM su un altro telefono.

Su Android e su iOS

La prima cosa da controllare in caso di poca copertura sono le impostazioni di rete, usando questo percorso: Impostazioni> Backup e ripristino> Ripristina impostazioni di rete. Sopra il pulsante di ripristino delle impostazioni, verrà visualizzato un menu a tendina per scegliere la scheda SIM. Seleziona la scheda SIM che mostra l’errore Iliad non funziona, quindi basta un clic sul pulsante Ripristina impostazioni.

Una volta inserita la scheda SIM, spegnere il dispositivo e rimuovere la scheda SIM. Attendere qualche minuto, quindi reinserire la scheda SIM e avviare il dispositivo, osservando di aver inserito correttamente la scheda SIM. Se l’errore persiste, spegnere nuovamente il dispositivo e provare un’altra scheda SIM per capire la fonte del problema.

Nel caso in cui la rete mobile continuasse a non funzionare, si può controllare se è attivata la funzione dedicata alla selezione automatica della rete. Su Android ci si accede tramite Impostazioni, Rete e Internet, quindi Rete Mobile: tap su Avanzate e verificare se la Selezione Automatica della Rete abbia la spunta. Anche per i dispositivi funzionanti con iOS bisogna partire da Impostazioni, Selezionare Cellulare e poi Selezione Rete: qui verificare che la funzione Automatica sia attiva.