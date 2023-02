ILIAD ineguagliabile, nuova offerta non ha paragoni: velocità e risparmio insime

Connessione veloce e sicura, la nuova fibra di Iliad è disponibile in Italia, con alcune peculiarità per le zone di Bologna, Milano e Torino.

In un mondo come il nostro, popolato da smartphone, tablet, notebook e tutta una serie di dispositivi elettronici, la connessione a Internet è diventata un diritto dell’uomo. Essere collegati alla rete significa poter rimanere costantemente in contatto con il resto del mondo, permettendoci di utilizzare tutte le funzioni che Internet può portare nella nostra quotidianità, dai social network agli strumenti per la produttività, la scuola, l’università e il lavoro.

Per questo motivo, avere una connessione stabile e veloce a Internet è un punto fondamentale per chiunque. Trovarsi con una connessione Wi-Fi lenta, che scaturisce spesso in lag, potrebbe essere imbarazzante. Nessuno vorrebbe ritrovarsi nel bel mezzo di un meeting su Skype, o di una lezione su Google Meet, costretto a dover rinunciare a causa della connessione non all’altezza. C’è chi per lavoro deve condividere file pesanti, che ci mettono un po’ per eseguire l’upload. Con un Wi-Fi non all’altezza, si rischia di compromettere file importanti e dati sensibili. Questo perché una connessione datata può significare anche minore sicurezza per quanto riguarda i dati sensibili e le informazioni personali che spesso condividiamo in reti che crediamo apparentemente sicure.

Quanto costa la fibra di Iliad e cosa c’è di particolare a Milano, a Bologna e a Torino

Iliad scatena la sua offerta, portando la fibra con tecnologia FTTH EPON in tutta Italia per una velocità di download fino a 5 Gbit/s e quella di upload fino a 700 Mbit/s. Questo però non si può verificare in tre città molto popolose del nostro Paese: Bologna, Milano e Torino. A causa dell’impossibilità di installazione di strutture proprietarie, finora Iliad è riuscita a garantire una fibra fino a 1 Gbit/s a queste aree.

La novità è che ora, grazie alla tecnologia FTTH GPON, la capacità della fibra di queste tre zone è stata aumentata fino a 2,5 Gbit/s in download e a 500 Mbit/s in upload. Questa offerta è riservata ai nuovi clienti, anche se la stessa Iliad afferma che si sta lavorando per renderla disponibile a tutti gli utenti. Il prezzo per chi sceglie Iliad per la prima volta è di 24,99€ al mese, prezzo fisso per sempre, con il nuovo router iliadbox WiFi 6 in comodato d’uso e chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali e internazionali.