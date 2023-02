Vuoi il tuo Avatar: crealo facilmente con WhatsApp, basta seguire questi passaggi

Con uno degli ultimi aggiornamenti, WhatsApp ha introdotto la possibilità di creare un avatar per il proprio profilo. Farlo è semplicissimo: ecco la guida passo per passo.

Oramai l’utilizzo dei social ha modificato completamente il nostro modo di rapportarci con le altre persone. L’uso di queste piattaforme si è integrato perfettamente nel giro delle nostre abitudini, creando una routine che contempla quotidianamente di passare tramite Instagram, Facebook, TikTok, e tutti i social network, per comunicare con le altre persone. Uno degli aspetti più importanti dell’avere una propria identità online è certamente quello legato alla privacy e alla condivisione dei propri dati sensibili.

Per questo motivo tutte le piattaforme continuano a sfornare aggiornamenti che implementano funzionalità nuove. Alcune le utilizziamo davvero tutti i giorni: basta pensare alla possibilità di mandare messaggi audio che possono essere riprodotti a velocità modificata, la condivisione di contenuti multimediali come video e foto, la presenza di Stories e Reel per condividere le proprie esperienze e arrivare a un bacino d’utenza maggiore con cui interagire. Tra tutte queste possibilità, con un ultimo aggiornamento, anche WhatsApp è salito sul carro di una funzione già diffusa su altri social network. Parliamo della possibilità di creare un avatar personalizzato per il proprio profilo.

Come creare un avatar su WhatsApp: ecco cosa bisogna fare

Per chi non volesse mostrare il proprio volto sul social network verde della famiglia Meta, con un aggiornamento ora è possibile creare un avatar personalizzabile da utilizzare per il proprio profilo. La scelta arriva tardi rispetto ad altre piattaforme come Snapchat, Instagram e Messanger. Per farlo bisogna ovviamente passare dalla schermata iniziale, per poi andare a cliccare sui soliti tre puntini in verticale in alto a destra. A questo punto non ci resta che andare sulla selezione “Impostazioni” che si trova nel menu a comparsa.

In questa sezione si trova “Avatar (crea, modifica, immagine del profilo)“. Dovremo fare tap su questa opzione per proseguire con la creazione del nostro personaggio virtuale. Da qui bisogna proseguire cliccando su “crea il tuo avatar“. La schermata successiva offre tutte le possibili personalizzazioni disponibili per il nostro alter ego di WhatsApp, tra cui taglio e colore di capelli, otufit, morfologia, trucco, forma del viso, gioielli, forma e colore degli occhi e delle sopracciglia. Una volta creato l’avatar, questo può essere utilizzato nell’immagine del profilo, oppure può diventare il protagonista di nuovi sticker.