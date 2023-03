ILIAD torna finalmente la tariffa più apprezzata dagli italiani: convenienza e giga al centro

In un periodo in cui TIM ha annunciato nuove rimodulazioni unilaterali sui contratti con i suoi utenti, ILIAD continua a rimanere con il suo format e visione.

La strategia di riproporre bundle già esistenti e piacevolmente apprezzati dai suoi abbonati e non, si sta rivelando una strategia azzeccata.

Convenienza e giga al centro dei pensieri di Iliad, così riecco un’offerta già presentata nel suo portafoglio, a tempo, come si evince dal countdown scattato sul portale di Iliad, che porta al promo a poco più di mese.

E’ una delle tariffe più apprezzate dagli italiani la Flash 120, dove centoventi sta per i giga disponibili al mese in 4G e 4G+. Superato questo sbarramento, previo espresso consenso, l’utente potrà continuare a navigare a 0,90€/100MB. Minuti ed sms illimitati nell’offerta, ovviamente, verso telefoni fissi e mobile.

Minuti e SMS illimitati +8 GB dedicati in roaming Europa, nei seguenti paesi: Antille francesi e Austria, Belgio e Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Germania, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Reunion, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna e Ungheria.

Il superamento di quota cento: una realtà più unica che rara

Superato anche questo sbarramento, sempre in Europa, l’utente di Iliad dovrà pagare un sovrapprezzo di 0,002196 EUR/MB. Terminata l’offerta nazionale, saranno applicate le tariffe internet al consumo. “Iliad – si legge nella FAQ – adotta le seguenti politiche di utilizzo corretto, che sei tenuto a rispettare per non incorrere in sovrapprezzi: legame stabile con l’Italia, dimostrare se richiesto di risiedere abitualmente in Italia, o di avere altri legami stabili che comportino una tua presenza frequente e consistente nel territorio italiano”. Non solo.

Per trasparenza e correttezza, Iliad si prende il diritto di monitorare traffico e presenza in roaming, per di almeno quattro mesi, sempre con una prevalenza su territorio italiano, ma anche che il traffico dati in roaming non superi la metà del traffico totale effettuato. “Eventuali utilizzi non conformi ai parametri indicati sopra – avvisa Iliad – comporteranno l’applicazione dei sovrapprezzi previsti dalla regolamentazione.

Tra le proposte dei principali operatori telefonici per l’Italia, a conti fatti, la FLASH 120 di Iliad è l’unica offerta consumer che abbia più di 100 GB a un prezzo inferiore ad 8 euro. E’ proprio l’operatore francese, con una sorta di Operator Attack rende visibile online la differenza fra la sua offerta e quella degli altri operatori: in effetti non c’è partita con questa offerta.