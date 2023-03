Mediaworld lancia una settimana di prezzi folli: fino al 30 marzo porti a casa quello che vuoi a pochi euro

Affrettarsi è il verbo riflessivo da utilizzare per il nuovo volantino Mediaworld. Let’s go è la seconda parola.

Sì, lets’go. Si chiama così il volantino della nota catena di distribuzione tedesca che ha saputo conquistare il mercato austriaco e belga, greco e olandese, polacco, portoghese, spagnolo e svedese, senza dimenticare la Svizzera, la Turchia e l’Ungheria, spingendosi fino nella lontana Cina.

Nel volantino Mediaworld, valido fino a fine marzo, bisogna affrettarsi, dicevamo. Soprattutto gli appassionati dei dispositivo griffati dalla mela più famosa al mondo. L’Apple Pencil, infatti, che aumenta il potenziale del tuo iPad e mette nelle tue mani possibilità creative mai viste, sensibile all’inclinazione e alla pressione, utilissima per tracciare linee di diverso spessore, creare sfumature e aggiungere tantissimi effetti artistici diversi, è scesa fino a 109 euro.

Ci sono un sacco di iPad, in offerta, quello che gode della scontistica migliore è WI-FI 256GB, 256 GB, No, 10,2 pollici.

E’ dotato di un chip-bomba, l’apprezzatissimo A13 Bionic, capace di rendere tutto più veloce. La GPU è stata ulteriormente migliorata del 20% dal colosso di Cupertino, performance grafiche da urlo, ma un dispositivo da utilizzare anche per chi entra nel fatato mondo del gaming e fa fatica ad uscirne. Non solo.

Grazie al Neural Engine si possono usare funzioni molto più performanti di iPadOS 15, basate sul machine learning: una su tutta, l’apprezzatissima “Testo attivo”. Bene anche la batteria, che performa per resistere tutto il giorno: ottimo per chi con l’Pad ci lavora, per un gamer ancora di più.

L’iPhone 14 sotto i novecento euro

L’iPhone 14, intanto, è sceso da MediaWorld sotto i novecento euro. Con iOS 16 si possono personalizzare la schermata di blocco, in modi tutti nuovi: si può portare in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Ma anche controllare gli anelli Attività. Le applicazioni presenti sul Melafonino, inoltre, è come se fossero live, visto gli aggiornamenti in diretta. Apple ha migliorato ulteriormente la fotocamera: selfie coloratissimi e super dettagliati, grazie alla nuova TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma.

Tutto merito, comunque, del chip A15 Bionic con GPU 5-core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Design interno modernizzato: tutto a 899 euro, nella sua versione da 128 giga con colorazione mezzanotte

Sul Volantino Let’s Go di Mediaworld ci sono anche un gadget molto acquistato, soprattutto dai giovani, le Beats Studio Buds, ZML cuffie Wireless BK, nella loro colorazione nera, ma anche bianca e rossa. Ora, con il 31% di sconto, a 129,99 euro.