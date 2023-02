Inquietante Samsung Bixby: sei davvero sicuro che il fake perfetto non esista? Stai attento

Interfaccia più intelligente, proattiva e adattiva. Maggior controllo sull’esperienza mobile di un utente Android. Il colosso sudcoreano dà una bella sgasata al suo Assistente.

Bixby? Rappresenta un’importante evoluzione di S Voice, l’app di assistente vocale di Samsung introdotta nel 2012 con il Galaxy S III, che il nuovo assistente va a sostituire nelle funzionalità. Il gifante di Seoul crede in questa scommessa, a tal punto da migliorarla ulteriormente.

Samsung Electronics ha annunciato nuovi aggiornamenti per Bixby che migliorano l’esperienza utente, le prestazioni e le capacità dell’Assistente Intelligente e della piattaforma.

I nuovi aggiornamenti offrono miglioramenti significativi nelle capacità di Bixby con un migliore riconoscimento della lingua, offrendo alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza mobile.

“Quando Samsung ha lanciato per la prima volta Bixby come assistente vocale, faceva parte di una visione per creare un’interfaccia uomo-macchina che rendesse la vita più facile e potesse progredire nel tempo con l’innovazione Samsung Galaxy”. Parola di Young Jip Kim, Executive Vice President and Head del Team di Intelligenza Artificiale in Mobile eXperience Busines di Samsung Electronics.

“Oggi introduciamo aggiornamenti per creare un’interfaccia più intelligente che sia proattiva e adattiva, offrendo alle persone un maggiore controllo sulla loro esperienza mobile”.

In una news ufficiale Samsung spiega così gli upgrade apportati a Bixby. I nuovi aggiornamenti consentono alle persone di personalizzare ulteriormente la propria esperienza utente, inclusa la recente disponibilità di Bixby Text Call in inglese. Ora, chi parla inglese può rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo digitando un messaggio, che Bixby converte in audio e comunica direttamente al chiamante per suo conto.

Tanto “nuovo”. Il vecchio? “Migliorato”

Gli utenti possono anche personalizzare la propria voce Bixby Text Call. E qui entra in scena qualcosa di inquietante, che pone il dubbio che il fake perfetto, in fondo esiste. Utilizzando il nuovo Bixby, gli utenti possono registrare frasi diverse affinché l’Assistente le analizzi e crei una copia generata dall’intelligenza artificiale della loro voce e del loro tono.

Attualmente disponibile in coreano, questa voce generata dovrebbe essere compatibile con altre app Samsung oltre alle telefonate. E per coloro che desiderano personalizzare la propria parola di attivazione, Bixby ora supporta anche le modifiche alla frase di attivazione personalizzata all’interno delle impostazioni di Bixby, aggiungendo una nuova opzione per creare una frase di attivazione personalizzata.

Non solo il nuovo, ma anche il “vecchio” migliorato. Accanto alle novità che a voce impressionano, anche un riconoscimento linguistico, elaborazione e risposta sono stati migliorati da Samsung. Quando tutto ciò sarà disponibile? Già da questo mese, a cominciare dagli utenti Samsung Galaxy, e così via.