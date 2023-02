Caro Consumi | Questa soluzione azzera le bollette, meglio del fotovoltaico e del gas

Risolvi con pochi euro problemi di casa fredda e non costa una fortuna mantenerlo.

Fra palco e realtà. Vorremmo tutti uscire dal tunnel di una crisi globale post pandemia da Coronavirus, compresa quella guerra in Ucraina che sta creando non pochi problemi a livello economico-

Pannelli e tegole fotovoltaici possono essere uno dei rimedi. Un’altra soluzione, per certi versi ancora più conveniente potrebbe essere rappresentata da sistema eolico domestico, molto in voga in paesi come la Germania. Lì, infatti, gli stati federali stanno cercando di creare incentivi per gli impianti fotovoltaici, un sussidio per le cosiddette centrali eoliche da balcone. L’aumento dei costi energetici sta attualmente spingendo molte persone a optare per la generazione di energia alternativa. I sistemi fotovoltaici in particolare sono estremamente popolari. Tuttavia, questo privilegio è solitamente riservato ai proprietari di case con spazio sul tetto adeguato.

La start-up canadese Aurea Technologies, restando sempre in tema eolico, ha sviluppato una turbina eolica portatile che si compatta fino alle dimensioni di una bottiglia d’acqua ed è stata progettata per fornire energia affidabile e rinnovabile in movimento. Cero, è destinata all’uso durante i viaggi in campeggio o in situazioni di emergenza, Shine Turbine può raccogliere fino a tre ricariche telefoniche in un’ora. Ma questo per far capire l’importanza delle energie rinnovabili.

Così, un’alternativa per la casa sono le cosiddette centrali elettriche o eoliche da balcone. Sono entrambe facili da istallare e hanno un costo minore. Non occorre abitare nei pressi di una centrale eolica, ma va da sé che quelle città con forti venti, potrebbero godere di un vantaggio enorme. Ancora di più se il buon vento è regolare.

Due tipi di turbine

Un piccolo impianto può sfruttare la potenza del vento, capace di rifornire energia a tutta l’abitazione. La sua potenza è infatti identificabile generalmente in una forbice che da 100 W e 20 kW. Se installato a un palo da 10 a 35 metri è quindi in grado di apportare energia elettrica per il consumo di una sola locazione.

Due i tipi di turbine eoliche da istallare, per esempio, sul proprio balcone, o anche una terrazza. Le prime sono quelle orizzontali, più utilizzate in ambito internazionale, ma che stanno prendendo piede anche in Italia: vantaggio assicurato ma hanno il difetto che sono più costose.

Le seconde, invece, sono le turbine verticali: costano meno innanzitutto. E poi possono essere installate non solo sui balconi o sui terrazzi, ma anche sui tetti.