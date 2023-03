La casa ora la compri online e senza spendere un capitale in servizi: bastano i click giusti

La digitalizzazione tocca anche la compravendita casa. Ora è possibile eseguire tutte le operazioni preliminari facilmente online.

Siamo tutti consapevoli del periodo che stiamo vivendo. La situazione macroeconomica nella quale siamo immersi è una diretta conseguenza delle vicende che si sono susseguite negli ultimi anni. Prima la pandemia da Covid-19, che ha costretto tutti a casa e ha creato grossi imbarazzi ai sistemi produttivi mondiali; poi lo scoppio del conflitto in Ucraina, a cui è seguito un aumento sconsiderato dei prezzi delle materie prime che si è travolto a valanga sul prezzo dei prodotti finali e delle bollette dei consumatori.

In un ambito come questo non è semplice districarsi. La ricerca costante è quella del risparmio, per poter salvare qualcosa in più a fine mese. I tempi che corrono, d’altro canto, ci spingono a digitalizzare tutto ciò che è possibile, in modo da snellire i processi e renderli in qualche modo più semplici. Oggi parliamo del via libera per l’invio online della documentazione relativa agli atti preliminari per chi è coinvolto nella compravendita di un immobile. Il tutto rientra nel grande processo, avviato in Italia da qualche anno, di digitalizzazione delle procedure della Pubblica Amministrazione.

Ok all’invio dei documenti preliminari online: ecco cosa si può fare

Quando ci si ritroverà a comprare o vendere casa, si potrà inviare la richiesta di registrazione in maniera telematica, seguendo la procedura web accessibile tramite la nostra area privata. A confermarlo è la stessa Agenzia delle Entrate, che offre anche la possibilità di allegare i documenti richiesti dalla situazione. La procedura online per la “Registrazione di atto privato“, chiamata anche Rap, è stata approvata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il via libera a partire dal 7 marzo 2023. Il Rap è fondamentalmente l’accordo preliminare che compratore e venditore stipulano prima del contratto vero e proprio di compravendita.

Il trasferimento del diritto di proprietà sul bene interessato avviene effettivamente in seguito alla stipula del contratto di compravendita, successivo al preliminare. Prima di questa introduzione, per procedere bisognava recarsi personalmente presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per depositare l’accordo. Ora, invece, accedendo all’area riservata sul sito, si può andare nella sezione Rap, inserendo i dati richiesti e allegando l’accordo firmato e altri documenti rilevanti quali planimetrie, mappe e scritture private. Il sistema riesce a calcolare le imposte da pagare, offrendo anche l’opportunità di estinguerle tramite addebito su conto corrente.