L’Acqua presente sulla Terra è di origine Aliena: uno studio cambia tutto ciò che sapevamo

Il pianeta Terra è composto al 71% d’acqua. I 1390 milioni di chilometri cubi di liquido, però, hanno un’origine aliena.

Da quando l’essere umano ha sviluppato una capacità di pensiero in grado di permetterglielo ci siamo interrogati sull’origine di tutte le cose. Le risposte erano sempre un riflesso della capacità tecnologica propria del periodo storico. All’inizio non si poteva fare altro che fornire ipotesi sovrannaturali all’inizio di tutto, con miti e leggende sulla creazione della Terra e dell’uomo. Anche la religione ha provato a fornire le sue spiegazioni, sempre differenti in base alle culture che hanno popolato (e che popolano tutt’ora) il nostro pianeta.

Con il passare dei secoli, però, l’uomo è stato capace di sviluppare strumenti tecnologici in grado di osservare i fenomeni per studiarli in maniera più rigorosa. La rivoluzione scientifica messa in atto duranti il diciassettesimo secolo ha portato metodi totalmente innovativi, con approcci che hanno permesso la scoperta di una mole incredibile di verità nascoste. D’altronde, come diceva Albert Einstein, l’universo risponde a leggi matematiche che sono lì da sempre, in attesa che noi le osserviamo e le comprendiamo. Su questa scia, i nuovi studi confermano qualcosa di incredibile: l’acqua sul nostro pianeta ha origine aliena.

Lo studio e l’ipotesi dell’esogenesi acquatica

I dati che hanno portato a questa conclusione sono stati raccolti dal radiotelescopio Alma dell’Eso, l’Osservatorio Meridionale Europeo, localizzato nel deserto di Acatama sulle Ande del Cile. Il telescopio è riuscito a catturare un’immagine a una distanza di 1305 anni luce. Le informazioni raccolte sono state poi elaborate da John Torbin e dal suo gruppo dell’Osservatorio Nazionale di Radio Astronomia degli Stati Uniti. Lo studio che ne è seguito, è stato pubblicato su Nature. L’immagine ritraeva una stella in fase di formazione che si chiama V883 Orionis. Proprio il materiale intorno alla stella ha fornito i dati necessari.

Attraverso le tecniche radio, infatti, i ricercatori sono riusciti a riconoscere la firma chimica dell’acqua nella sua forma che tutti conosciamo, con due molecole di idrogeno e una di ossigeno. Le ipotesi sostenute dal team di ricerca sostengono che qualcosa di molto vicino a questa foto sia accaduto al nostro Sistema Solare. Qui sta l’importanza della scoperta: l’acqua sarebbe stata già presente nel nostro Sistema ancora prima che si formasse il Sole. La conseguenza, è una sola: l’acqua che poi ha popolato il nostro pianeta è nata in giro per l’universo.