Lampadine a LED: quanto risparmiamo se le sostituiamo in tutta casa? In quanto ammortizziamo la spesa?

Iniziare a spegnere le luci in una stanza dove non c’è nessuno, è un buon punto di partenza. Per tutto il resto ci sono le lampadine a LED.

Stanno sempre prendendo più piede nelle case degli italiani, in quanto hanno enormi vantaggi rispetto a quelle normali per tutta una serie di motivazioni.

In primis hanno una durata nettamente maggiore di una normale lampadina a incandescenza, la quale mediamente dura circa mille ore. Ebbene quella a LED è di circa 50.000 ore, che tradotto vuol dire che per essere sostituita, dovranno passare dai sei a 12 anni. Questo vale anche per luci fluorescenti, alogenuri metallici o vapori di sodio, una luce a LED durerà almeno da due a quattro volte di più.

Un altro dei principali vantaggi è il funzionamento ad alta efficienza energetica. È possibile misurare l’efficienza energetica di una fonte di illuminazione inlumi utili, che descrive la quantità di luce emessa dal dispositivo per ogni unità di potenza, o watt, utilizzata dalla lampadina. In passato misuravamo la luce in base a quanti lumen produceva, ma la realtà è che alcuni di questi lumen vanno sprecati.

L’illuminazione a LED produce meno luce dispersa e lumen più utili rispetto ad altre tecnologie di illuminazione. In soldoni si potrebbe avere un miglioramento, in termini di efficiente, dal 60% al 70%, con alcuni picchi del 90%, a seconda del tipo di luci che stai sostituendo e, naturalmente, del tipo di luci a LED che stai utilizzando.

Un risparmio che si genera nel tempo

I vantaggi ambientali dell’illuminazione a LED sono sotto gli occhi di tutti e si estendono anche al loro processo di produzione. Molte fonti di illuminazione tradizionali, infatti, utilizzano internamente il mercurio come parte della loro costruzione. Per questo motivo, quando raggiungono la fine della loro vita, richiedono un trattamento speciale. Una trattamento che non coinvolge le lampadine a LED.

Da non sottovalutare la capacità delle lampadine a LED di operare in condizioni di freddo, la sua flessibilità progettuale (i LED possono essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni, viste le loro dimensioni), l’illuminazione istantanea e capacità di sopportare accensioni frequenti, il funzionamento a bassa tensione, la capacità di oscuramento o la loro direzionalità.

Certo, le lampadine LED hanno un costo maggiore, fra i dieci e i dodici euro, fino a sei volte il prezzo di una lampadina alogena, ma dietro questa differenza si nasconde un risparmio enorme, nel tempo, proprio per la loro enorme durata di vita, fermo restando che spegnere le luci in una stanza dove non c’è nessuno, è cosa buona e giusta.