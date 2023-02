Friggitrice ad Aria | Strumento utile o dannoso per la cottura dei cibi? Cosa rischiamo?

Tutti gli strumenti che utilizziamo per la cottura possono avere dei risvolti negativi per la salute: vale lo stesso anche per le friggitrici ad aria.

Natale, poi la Befana, infine San Valentino. Quello che abbiamo passato è stato il periodo che, annualmente, ci porta più regali in casa. Sono molti gli oggetti che si donano a persone vicine, familiari, amici e parenti. Indumenti, giochi, pensieri, ma anche e soprattutto oggetti funzionali, come piccoli o grandi elettrodomestici. Uno degli oggetti più in voga negli ultimi anni è sicuramente la friggitrice ad aria, un’innovazione ben accolta nelle nostre case.

La questione è che tutte le medaglie hanno un’altra faccia e in alcuni casi è bene conoscere tutti gli aspetti legati all’utilizzo di un oggetto prima di usarlo. Le friggitrici ad aria promettono di cuocere alla stessa maniera delle friggitrici tradizionali, ma senza utilizzare tutto quell’olio che certamente è dannoso per la salute. I dati dicono che si possono arrivare a friggere alimenti con l’80% in meno di grassi. Il tutto senza alterare la croccantezza e la consistenza dei cibi rispetto ai metodi usuali, cioè la frittura in padella o tramite friggitrici classiche. Chi è abituato a usare le friggitrici ad aria è soddisfatto, ma non sempre le cose sono perfette come vorremmo.

Il lato oscuro delle friggitrici ad aria

Quando si frigge normalmente, il calore viene trasmesso attraverso l’olio. Le nuove friggitrici, invece, sfruttano l’aria come vettore, la quale circola a velocità molto alta per circolare nell’ambiente di cottura e garantisce un risultato uniforme, come quello dell’olio. Le temperature possono arrivare fino ai 200 °C. Il problema è che le friggitrici ad aria hanno la tendenza a produrre AGEs, acronimo di Advanced glycation end products, che sono a tutti gli effetti sostanze tossiche per il nostro organismo.

Il composto più conosciuto tra quelli formati da AGEs è l’acrilamide, che poi si ritrova nelle parti scure degli alimenti grigliati o fritti. Queste sostanze svolgono un’azione pro-infiammatoria e velocizzano l’invecchiamento. Quando sono presenti in gran quantità nel sangue facilitano lo sviluppo di malattie degenerative come i tumori. Quindi, dal punto di vista della dieta conviene friggere ad aria, mentre guardando alla nostra salute la facilità di utilizzo dello strumento può farci friggere molto più di quanto dovremmo. Per bilanciare l’effetto di queste sostanze, è consigliabile utilizzare erbe aromatiche e condimenti antiossidanti, consiglio che vale per qualsiasi tipologia di cottura si utilizzi.