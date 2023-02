Lavatrici, ecco la funzione che non ti dicono: così puoi asciugarci anche i panni

Un po’ come gli smartphone, quelli che all’improvviso scopri una funzione segreta che ti fa volare, svoltandoti la vita. Accade anche nelle lavatrici, uno degli elettrodomestici di vitale importanza nella vita di tutti i giorni.

Certo, l’intelligenza artificiale è arrivata anche qui. Ormai tutte le lavatrici di nuova generazione ce l’hanno. Basti pensare a ciò che ha fatto Samsung, che nello scorso CES 2023 di Las Vegas ha presentato qualcosa di super innovativo.

Il colosso sudcoreano, infatti, ha stretto una partnership con la nota azienda Patagonia, leader globale dell’abbigliamento outdoor, per sviluppare una nuova tecnologia chiamata Less Microfiber Cycle, che sulle lavatrici Samsung è in grado di ridurre del 54% le microplastiche rilasciate durante il ciclo di lavaggio. Solo un esempio di cosa sta cambiando nel mondo delle lavatrici.

La stessa LG, sempre a Las Vegas ha presentato una nuova tecnologia valida anche per le lavatrici, la LG ThinQ UP: è un’app che ti consente di connetterti facilmente al tuo elettrodomestico anche quando sei fuori casa. Così puoi verificarne lo stato, controllarlo da remoto, perfino con la voce. Hai bisogno di qualcosa? Basta dirlo al tuo assistente virtuale che hai in casa e l’elettrodomestico risponderà ai tuoi ordini.

Ma c’è tempo per i nuovi gioielli di casa Samsung, oppure LG. Forse non tutti sanno che ogni lavatrice ha in dotazione un’opzione, diciamo segreta, che ci permette di asciugare velocemente i panni. Sì, è non è una asciugatrice.

Aspettando le nuove tecnologie

Guardate bene la vostra lavatrice, potrebbe avere un tasto nascosto che di certo vi eviterà di dover comprare un’asciugatrice. In effetti ce l’avete già, magari non l’avete visto, ma è proprio lì, sotto i vostri occhi. E’ un tasto segreto dalle sembianze di un asciugamano, possibilmente spesso e asciutto. Va messo all’interno della lavatrice (piena ma non troppo, altrimenti non funziona) una volta terminato il nostro lavaggio, aprendo e richiudendo lo sportello.

A quel punto si può fare un’altra centrifuga, possibilmente al massimo della potenza. Ebbene l’asciugamano inserito assorbirà tutto l’umidità dei panni. Una volta che la nostra lavatrice avrà terminato la centrifuga, si potrà serenamente stendere i panni: saranno asciutti in pochi minuti, a prescindere dalle condizioni climatiche.

Così verranno presi due piccioni con una fava. Perché? Perché avrete risparmiato una cifra considerevole e ottenuto un ottimo risultato. Il tutto senza bisogno di acquistare una asciugatrice, nemmeno se la trovate fortemente scontata.