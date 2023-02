MediaWorld | lancia Sconto World, da iPhone a Galaxy, da Smart TV a lavatrici sconti a valanga

Le interessantissime offerte di Mediaworld e della sua promo “Sconto World”: esaminiamo insieme il volantino e le specifiche dei prodotti a prezzo ribassato.

Le trovate commerciali destinate a ingolosire appassionati e non verso l’acquisto di un nuovo dispositivo elettronico di qualche tipo non mancano mai. Che si tratti di un tablet, di uno smartphone, di un PC fisso o portatile, di un elettrodomestico di una Smart TV, il discorso non cambia: attendiamo sempre con ansia gli sconti e le offerte giuste per poterci togliere qualche grosso sfizio. Dopo le tornate di fine 2022, con Black Friday e Natale, il 2023 è iniziato alla grande offrendoci una serie di promo di livello con sconti anche su prodotti importanti.

Ora è il turno di Mediaworld che, chiuso il periodo San Valentino e Carnevale, punta su un’altra tranche di offerte che prevedono sconti fino al 50%. I prodotti interessati, come al solito, sono molti, tra cui ritroviamo anche qualche nome grosso del calibro del Z Flip 4 di Galaxy e del Note 11 Pro+ di Redmi. Andiamo con calma però, e proviamo ad esaminare con attenzione il contenuto del nuovo volantino “Sconto World“, che sarà valido nel periodo tra il 16 febbraio e il 27 febbraio 2023.

Samsung, Redmi, HP, la sfilza di prodotti è infinita e gli sconti davvero ottimi

Come nostro solito, partiamo commentando la prima pagina del volantino. In copertina troviamo quattro prodotti: un notebook HP 15s con Intel Core i5 di 12esima generazione, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica Intel Iris Xe Graphics a un prezzo di 652,49€ (25% di sconto su 869,99€); il Redmi Note 11 Pro+ 5g con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, fotocamera posteriore tripla da 108 MP e frontale da 16 MP a 374,99€ (25% su 499,99€). Gli altri due prodotti in copertina sono due televisori molto interessanti alla luce degli sconti applicati.

I dispositivi sono due Smart TV, entrambi di casa Samsung. Il primo è un QLED da 55″ con tecnologia Direct Full Array, processore interno Quantum 4K e Quantum HDR a 769,99€ (45% su 1399,99€). Il secondo, invece, è più piccolo: Smart TV 4K con processore Crystal 4K, resa dei colori Dynamic Crystal Color, audio migliorato, il tutto con uno schermo da 43″ e un prezzo di 419,99€ (30% di sconto sui 599,99€ iniziali). All’interno del volantino troviamo promozioni anche sulla famiglia degli iPhone 14 e sui Samsung S23 e S22, oltre a tutti i dispositivi dei brand citati e moltissimi altri: non resta che darci un occhio per scoprirli tutti.