LG porta in casa il solito elettrodomestico. Ma con un LCD da 27″ sopra, lo fa sembrare un pezzo di design

Anche l’occhio vuole la sua parte. Con questo concept derivante da un’espressione che trae le sue origini da una novella di autore ignoto ma dedito al gusto, LG si prepara al primo evento del 2023: il CES di Las Vegas.

Lucky Goldstar, questo il nome per esteso che si cela dietro quell’acronico LG Electronics (LG) è pronta a svelare il suo ultimo climatizzatore ARTCOOL Gallery. Un dispositivo che coniuga, tanto per restare in tema di massime: l’utile di un salvavita per la (lunga) estate, al dilettevole per il gusto nell’arredamento di una casa, sempre più smart.

Il nuovo dispositivo sudcoreano, pronto per essere presentato, vanta uno schermo LCD da 27 pollici e le opzioni aggiornabili di LG, può visualizzare contenuti personalizzati per adattarsi a qualsiasi stagione o per rinfrescare istantaneamente la stanza utilizzando il Applicazione LG ThinQ. Non solo.

E’ una climatizzatore che fornisce raffreddamento e riscaldamento ad alta efficienza energetica, con il DUAL Inverter Compresso di LG e il flusso d’aria indiretto a 3 vie, per prestazioni più igieniche con AI Dry. Dotato di funzioni intuitive (con tanto di app, ovviamente) che esulano dal semplice e semplicistico concetto di climatizzatore.

L’innovativo climatizzatore di LG vanta un luminoso schermo LCD delimitato da una cornice semplice ma sofisticata, una specie di quadro. Utilizzando l’app ThinQ, si può scegliere tra una gamma crescente di splendide immagini statiche e animate, una foto di famiglia preferite, un pensiero stupendo ma tanto reale quanto identificativo della propria casa, in quanto personalizzabile.

Un occhio all’estetica gusto, l’altro all’efficienza

Il climatizzatore ARTCOOL Gallery può essere facilmente gestito utilizzando il telecomando intelligente incluso, ma anche tramite un’app mobile che consente agli utenti di scegliere impostazioni e funzioni e monitorare lo stato dell’elettrodomestico in tempo reale, da qualsiasi luogo.

Un occhio all’estetica, l’altro all’efficienza. L’ARTCOOL Gallery monta un raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico, utilizzando fino al 70% in meno rispetto a un condizionatore d’aria residenziale convenzionale. Il flusso d’aria a tre vie del nuovo modello fornisce flussi d’aria indiretti adatti allo spazio, in un ambiente interno tanto tranquillo quanto confortevole, operando a livelli di rumore fino a 20 decibel e chiudendo la sua aletta inferiore “nascosta” in modalità di sospensione in modo da non disturbare o interrompere il riposo degli utenti .

Flusso d’aria ad hoc, impostando automaticamente il tempo di asciugatura ottimale in base al tempo di funzionamento e alla selezione della modalità. L’AI Dry rimuove efficacemente l’umidità che si è formata all’interno del climatizzatore. Insomma, un progetto a tutto tondo: dal 5 all’8 gennaio, a Las Vegas, se ne saprà di più.