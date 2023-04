Luna Rosa, una meraviglia unica a pochi giorni dalla Pasqua: ecco cosa significa e quali conseguenze aspettarsi

Dentro l’uovo, una meravigliosa sorpresa che cade dal cielo. O meglio, da lassù è possibile ammirare. La luna cambierà colore.

Tutto figlio delle varie fasi della luna. Tecnicamente, infatti, la luna piena pasquale si verifica il quattordicesimo giorno del mese lunare, ossia il punto di partenza è stato il 21 marzo, almeno secondo i calcoli ecclesiastici utilizzando il ciclo metonico. In molti casi, però, tutto questo coincide con la luna piena astronomica, durante o dopo l’effettivo equinozio di marzo.

Usando le date astronomiche per il 2023, l’equinozio di primavera nell’emisfero settentrionale si è verificato lo scorso 0 marzo. La prima luna piena che si verifica dopo quella data dell’equinozio è la cosiddetta luna rosa piena di aprile, che raggiungerà il suo picco di illuminazione giovedì 6 aprile, alle 12: 37 AM Eastern Time, che si trasforma in un giorno prima, mercoledì 5 aprile, per il mondo diciamo occidentale. Secondo questa linea guida generale, il plenilunio di aprile stavolta coinciderà col plenilunio pasquale.

Pink Moon non è solo una pietra miliare nel mondo rock, by Nik Drake. E nemmeno un qualcosa che rappresenta solo il mondo astronomico. Ma un qualcosa di trasversale che unisce mondi diversi, di varie culture, iniziati fin dagli anni ’30 dello scorso secondo.

La luna rosa ha un significato religioso: nella connotazione neopagana, è indicata come la “luna del risveglio”, poiché gli spiriti si ridesterebbero dopo l’inverno per conferire chiarezza, guarigione e un senso di ringiovanimento. Al contrario, la luna pasquale e pasquale indica che mancano solo una settimana alle festività pasquali e alla Pesach ebraica. Nel calendario lunare indù, invece, questa luna piena di aprile segna la festa di Hanuman Jayanti o la nascita di Lord Hanuman. L’evento di buon auspicio è solitamente osservato durante la luna piena del mese indù di Chaitra.

Tanti nomi, un’unica luna

Il nome “luna rosa” era diffuso anche tra i nativi americani, in quanto celebravano la primavera con il fiore rosa muschio che attira le farfalle, segnalando l’arrivo della nuova stagione. La primavera è foriera di nuove speranze e rinascita e da sempre ha dato origine a molti altri nomi lunari. Ad esempio, mentre la tribù Oglala dei Dakota la chiama la “luna dell’erba rossa che appare”, la tribù Tlingit del nord-ovest del Pacifico l’ha etichettata come una “luna in erba di piante e arbusti”.

Alcuni includono questo fenomeno riferendosi alla stagione della semina e al nuovo raccolto, altri alla “luna dell’erba che germoglia”, alla “luna della mora” o alla “luna dei fiori”, oppure alla “luna delle grandi foglie”.

In molti paesi asiatici, come la Cina, la luna piena di aprile è nota anche come “luna della peonia”, in riferimento allo sbocciare dei famosi fiori autoctoni. Flora ma anche fauna vista la comparsa di alcuni animale che si svegliano da lunghi letarghi. Chiamatela un po’ come volete, se vorrete vederla naturalmente basta alzare gli occhi al cielo, sia prima dell’alba che in serata, sperando che il tempo sia clemente.