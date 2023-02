Mai più problemi di connessione, zone ombra o altro: soluzione smart ed economica

L’aumento graduale di giga praticamente da parte di tutti gli operatori telefonici è la cartina di tornasole di quanto sia diventato indispensabile essere sempre connessi.

La tecnologia ci viene in supporto, andando oltre. Ericsson sta rilasciando un router mobile spettacolare, zone d’ombra o montagne: addio problemi di connessione. La multinazionale svedese di reti e telecomunicazioni si è appoggiata su Cradlepoint, una società tecnologica di Boise che sviluppa apparecchiature di rete edge wireless gestite dal cloud, ha deciso di ampliare il suo portofoglio con un router sui generis, che si attacca ai veicoli.

Fa parte della nuova categoria di router rinforzati 5G, non a caso il dispositivo si chiama Rugged, fa parte della serie R2100, con un’antenna e modem in un unico dispositivo, nel segno della flessibilità di implementazione e della facilità di installazione. Come mai prima d’ora si erano visti questi dispositivi.

Creata per le reti di veicoli e IoT, l’elegante soluzione montata all’esterno fornisce trasporti di massa, sicurezza pubblica e altre organizzazioni che richiedono un IoT o un router mobile a larghezza di banda elevata con le più recenti prestazioni cellulari in un fattore di forma unico, flessibile e semplificato.

Con il rapido avanzamento delle applicazioni all’interno dei veicoli, sono emersi più casi d’uso, insieme a diversi requisiti di implementazione, così si è pensato a un dispositivo montato sul tetto di un veicolo, oppure in alternativa a armadietti IoT.

Tanti i vantaggi

Cradlepoint R2100 Serie 5G Ruggedized integra il modem, le antenne e il router in un unico involucro aerodinamico con grado di protezione IP67 che protegge da agenti atmosferici, vibrazioni e urti. L’R2100 è venduto con o senza Wi-Fi 6 e può essere implementato come router autonomo o per integrare un router esistente come adattatore 5G. Per non perdere mai il segnale.

Tanti in vantaggi che offre Cradlepoint R2100 Serie 5G Ruggedized, a partire da un’installazione semplificata del router, in quanto non sono più necessari i cavi. I clienti, inoltre, possono aggiungere il 5G a un’installazione corrente, implementando perfino il Cradlepoint R2100 Serie 5G Ruggedized in modalità Captive Modem, come adattatore controllato da un router Cradlepoint collegato. Il sistema di gestione NetCloud tratta l’R2100 come un modem interno, eliminando di fatto la necessità di una licenza separata e facendo risparmiare anche denaro al cliente.

La serie R2100 può fungere da sorgente Wi-Fi aggiuntiva in modalità captive per espandere la copertura per applicazioni quali offload video, banda larga avanzata per i clienti, connettività di spedizione assistita da computer durante stazione e altro ancora. Come la possibilità di assumere la forma di un adattatore 5G, da aggiungere a un router di terze parti all’interno del veicolo tramite la porta WAN. Addio problemi di connessione.