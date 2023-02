Non acquisate più elettrodomestici, prendili in abbonamento: la novità sensazionale

Abbonarsi a una lavatrice? Tutto è possibile con Haier Washpass, con detersivi a chimica disaggregata inclusi nel canone mensile.

Nell’ultima edizione tenutasi a Berlino di IFA, Haier ha presentato ai consumatori di tutto il mondo la sua Washpass. Non è usuale l’idea di abbonarsi a un elettrodomestico, ma con questa lavatrice ora nasce anche questa possibilità. La Haier Washpass è una novità assoluta che introduce idee rivoluzionarie nel nostro rapporto con gli oggetti a consumo elettrico, con la concezione, per la prima volta, di un elettrodomestico “as a service”. Ovviamente si tratta di una lavatrice intelligente, al quale per accedere bisogna pagare un canone mensile e una cifra una tantum di attivazione.

La spesa iniziale è di 150€, nella quale è inclusa la consegna con conseguente installazione del dispositivo e una prima quantità di detersivo utilizzabile. Il liquido utilizzato per pulire i vestiti rappresenta l’altra incredibile novità: grazie alla collaborazione di Haier con il brand Nuncas, la lavatrice ha uno scomparto interno nel quale alloggiano i detersivi da utilizzare. Il dispositivo crea autonomamente la miscela adatta da tutti i flaconi ogni volta che si utilizza per lavare gli indumenti al suo interno. Quando i flaconi sono vuoti, una segnalazione farà partire automaticamente la consegna di nuove forniture di ricambio.

Haier Washpass è la prima lavatrice ad abbonamento, ma quanto conviene?

Come ogni abbonamento che si rispetti, sono presenti tre piani: large, che contempla circa 6 lavaggi a settimana (totale di 340 all’anno), per 28€ al mese più 0,70€ per lavaggio extra; medium, con circa 4 lavaggi a settimana (220 all’anno) per 23€ al mese più 0,80€ per lavaggio extra; small, più o meno 2 lavaggi a settimana (100 lavaggi all’anno) a 18€ al mese più 1€ per lavaggio extra. Ovviamente, l’abbonamento ha alcuni pregi che non si possono ignorare e che rendono questo elettrodomestico un ottimo alleato nella ricerca del risparmio.

Per esempio, un contratto di abbonamento dura 36 mesi e prevede una penale di 150€ nel caso si voglia interrompere anticipatamente. Durante quest’arco temporale, oltre ai flaconi inclusi, la manutenzione è totalmente gratuita. Certo, si tratta di una vera rivoluzione degli usi e dei costumi dei consumatori, ma, come ogni cosa, Haier Washpass si porta dietro alcuni pro e alcuni contro che bisogna valutare attentamente. I consumi energetici sono in linea con la classe della lavatrice A. Insomma, questa lavatrice è quantomeno da testare per capirne i benefici che può portare nella nostra quotidianità.