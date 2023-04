Marvel, sbuca una nuova produzione a sopresa: nessuno se lo aspettava ma ecco di cosa tratta

Un nuovo trailer sul canale YouTube di Marvel Entertainment diffonde alcune immagini su Secret Invasion, la nuova serie con Nick Fury. La produzione, ovviamente, arriverà sulla piattaforma Disney+ che ha l’esclusiva sui titoli Marvel. C’è ancora da attendere per l’uscita, però: Secret Invasion sarà fuori il 21 giugno 2023.

Ultimamente dalle parti della Marvel non se la stanno passando troppo bene. Le produzioni cinematografiche degli ultimi anni hanno deluso la maggior parte dei fan, e in generale la rotta intrapresa dalla Casa delle Idee sembra non ripagare né l’impegno professionale, né l’esborso economico di questi progetti. In effetti, a livello societario c’è stata qualche mossa a sorpresa che ha fatto cadere qualche testa manageriale.

Dopo Victoria Alonzo è stato il turno di Isaac Perlmutter, lo stesso che aveva venduto alla Disney 14 anni fa. In ogni caso, per ora la strada della Marvel sembra essere tracciata da quel lontano Comic-Con del 2022, in cui venivano delineate le prossime mosse della Casa delle Idee fino al 2026. Assistiamo così, un po’ inaspettatamente, all’uscita di un nuovo trailer sul canale YouTube di Marvel Entertainment: si tratta del primo assaggio di Secret Invasion, l’attesa serie TV che si incentrerà sulle vicende di Nick Fury.

Secret Invasion arriva il 21 giugno: sorpresa in casa Disney

A livello di pellicole, è da Spider-Man: Far From Home che il personaggio non si vede in giro. Il suo personaggio, però, ha la vocazione di disperdersi nel buio per muovere le sue marionette di nascosto. L’ex capo dello S.H.I.E.L.D. e fondatore degli Avengers, dunque, si ritroverà ad affrontare una guerra che mette a rischio il destino dell’umanità intera. Il trailer non fornisce una quantità di immagini eclatante. Semplicemente si limita a integrare vecchi spezzoni con altri nuovi in cui si fa un po’ di chiarezza su ciò che affrontava Nick Fury dopo gli eventi di Thanos.

Certo, sarà interessante comprendere le motivazioni che hanno spinto Nick Fury a non coinvolgere gli Avengers in questa pericolosa missione. La Terra, infatti, rischia di essere invasa dagli Skrull. Per saperne di più dovremo attendere la data di uscita della serie TV, fissata al 21 giugno 2023 su Disney+. Il cast, vedrà i soliti noti protagonisti e qualche novità: Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Martin Freeman, Charlayne Woodard, Samuel Adewunmi, Killian Scott, Christopher McDonald, Dermot Mulroney, e Don Cheadle, Olivia Coleman ed Emilia Clark.