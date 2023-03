Meglio un robot oppure un umano per questo compito? Ecco la risposta che molti sbaglieranno, risultati inattesi

Le Intelligenze Artificiali e l’esplosione del segmento di mercato della domotica espongono sempre il manifesto di un amletico dubbio: meglio un robot o un essere umano?

Boston Dinamics, con il suo Spot, un simpatico cane tutto fare amato da tutti, ha aperto un mondo sempre più popolato. Ma qui stiamo andando veramente oltre. Sì oltre, nel senso che non si parla più di un robot che può fare qualsiasi diavolaria, ma sostituisce proprio l’uomo.

NetDragon Websoft, una società cinese che sviluppa e gestisce giochi online multiplayer di massa oltre a realizzare applicazioni mobili, sin dal 2002 quando ha lanciato il suo primo prodotto per il gaming, ha deciso di passare alla storia.

Sì perché il CEO di NetDragon Websoft non è una persona umana, ma un umanoide donna virtuale alimentata dall’intelligenza artificiale, che si chiama Tang Yu ed è amministratore delegato. Apriti cielo.

La prima conseguenza è stata un’impennata in Borsa: Hang Seng, che tiene traccia delle maggiori società quotate a Hong Kong ha subito una clamorosa impennata dopo la storica decisione di NetDragon Websoft. Le azioni sono aumentate del 10% negli ultimi sei mesi, secondo Google Finance, e ora valgono qualcosa come circa HK $ 9 miliardi, oltre un miliardo di dollari, tanto per intenderci.

La sfida agli umani è lanciata

NetDragon Websoft non si accontenta, afferma che il bot avrebbe subito aumentato l’efficienza del processo decisionale e della gestione del rischio, oltre a contribuire a “garantire un posto di lavoro equo ed efficiente per tutti i dipendenti”. Parola del numero uno di NetDragon Websoft.

“Crediamo che l’intelligenza artificiale sia il futuro della gestione aziendale e la nostra nomina della signora Tang Yu rappresenta il nostro impegno ad abbracciare veramente l’uso dell’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui gestiamo la nostra attività e, in definitiva, guidare la nostra futura crescita strategica”. Lui Dejian, il presidente della società cinese ci crede davvero in questa clamorosa decisione di sostituire un uomo in un campo decisionale dove acume e intelligenza naturale, ma soprattutto istinto, hanno sempre fatto la differenza. Ma per NetDragon Websoft è arrivato il momento di cambiare gli orizzonti.

“Continueremo ad espandere i nostri algoritmi dietro Tang Yu – conclude il presidente di NetDragon Websoft, Liu Dejian – per costruire un modello di gestione aperto, interattivo e altamente trasparente mentre ci trasformiamo gradualmente in una comunità di lavoro basata sul Metaverso”. La sfida agli umani è dunque lanciata.