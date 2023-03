Motorola, il nuovo RAZR si mostra dal vivo, è uno spettacolo: il più bello di sempre e che potenza

Qualità e performance. L’azienda nata in sobborgo di Chicago lancia uno smartphone che ammicca anche all’estetica.

L’azienda statunitense attiva nel campo dell’elettronica, un po’ come Apple sempre attenta al design dei propri smartphone, ha deciso di stupire il mondo intero tech con il suo nuovo RAZR, uno smartphone bicolore.

Almeno questi sono i feed che arrivano dagli leak riguardanti il cellulare americano. Il Moto Razr 2023 dovrebbe essere immesso sul mercato arriva con un pannello esterno completamente nuovo. Una foto dal vivo rilasciata da un’esclusiva di 91mobiles ha rivelato che il nuovo dispositivo avrà il pannello inferiore e i pulsanti laterali in un elegante colore rosso e, dall’aspetto dell’area delle cerniere, in modo tale da apportare un nuovo design non solo all’esterno ma anche all’interno dello smartphone.

L’immagine fornita da 91mobiles non fa altro che confermare le indiscrezioni degli ultimi mesi: due fotocamere e un flash LED, allineati orizzontalmente, e il fattore di forma quadrato del Razr ripiegato. Come nelle previsioni. È troppo presto per ipotizzare quali specifiche avrebbe questo smartphone by Motorola, ma sono in molti a pensare di vederlo implementato con il chipset Snapdragon 8 Gen 2, visto che il Razr dell’anno scorso è stato presentato con SD 8+ Gen 1.

Sulla stessa linea d’onda il leaker Sudhanshu, anch’egli ha condiviso l’immagine dell’inedito smartphone pieghevole, in una particolare doppia colorazione, comprensivo di numero di modello: XT2321-3.

Prezzi e uscita

Uno smartphone d’impatto stando alla parte posteriore e anteriore del presunto Motorola RAZR 2023, il gioco rosso/marrone-nero dà un tocco di personalità in più al dispositivo, il secondo adatto per nascondere il piccolo display esterno. Che tanto piccolo, a quanto pare, non sarà: perlomeno sarà più grande di quello da 2,7 pollici dei predecessori RAZR 2019, 5G e 2022.

Il Moto RAZR 2023 non sarà il primo pieghevole a conchiglia della compagnia statunitense, in compenso sarà il più performante ed esteticamente affascinante. Una svolta, insomma, rispetto allo scorso agosto. Ed è proprio ad agosto 2023 che dovrebbe essere rilasciato il suo successore.

Ancora nessuna certezza sul costo dei nuovi Motorola RAZR. L’ipotesi più accreditata attualmente è quella intorno alle 949,99 sterline, 1.599 dollari australiani, circa 1.155 dollari. Più o meno siamo sulle cifre dello scorso anno, che cambieranno ovviamente a seconda degli storage. Il Razr 2022 ha segnato il miglior rapporto qualità-prezzo che la serie pieghevole di Motorola, più competitiva dell’equivalente Galaxy Flip di Samsung. E’ la via che sembra seguire ancora Motorola.