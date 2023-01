Motorola Moto G72, una bomba di smartphone ad un prezzo ridicolo: forse è l’affare che aspettavavte

Cover, cavo type-c, alimentatore, memoria espandibile, e molto altro: il Motorola Moto G72, a questo prezzo, è un best buy letteralmente imperdibile.

La scelta del nuovo smartphone è diventata oramai un rituale pieno di difficoltà. Il desiderio di ottenere funzioni all’ultimo grido e la praticità di una spesa contenuta si scontrano spesso in un limbo di difficile superamento.

Il mercato degli smartphone è davvero pieno di soluzioni. Tra top di gamma e prodotti entry level, esiste una fascia che riesce sempre ad attrarre grosse fette di acquirenti. Questa fascia media contempla vari prodotti che rappresentano compromessi interessanti tra prestazioni e prezzi.

Tra questi ce n’è uno in particolare che sta attirando l’attenzione di molti: il Motorola Moto G72. L’affidabilità, le funzionalità e le specifiche di questo cellulare ne fanno un ottimo dispositivo. Il prezzo, infine, lo rende un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Motorola Moto G72: ritratto di un best buy

Partiamo parlando del design: sicuramente non si tratta di uno dei più accattivanti sul mercato, ma parlando di ergonomia le cose cambiano. Nonostante la capiente batteria, il peso è di soli 166 grammi. Il retro dello smartphone, opaco, riduce l’accumulo di sporcizia, mentre lo slot delle fotocamere ha poco rilievo rispetto alla scocca, semplificando l’utilizzo del cellulare.

Presenti due caratteristiche che mancano spesso anche nei top di gamma: ingresso jack audio da 3,5 mm e slot MicroSD per l’espansione di memoria oppure per l’utilizzo di una seconda scheda SIM. Due piacevoli funzionalità che si abbinano con il vero punto di forza del Motorola Moto G72: il display.

Lo schermo è un P-OLED HDR FHD+ da 6,6 pollici e refresh rate a 120 Hz che riproduce ottimi colori e non soffre la luce del sole all’aperto. Sotto al display è presente il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale. I due speaker sfruttano la tecnologia Dolby Atmos e permettono una buona riproduzione stereo. Il processore è un MediaTek Helio G99, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto restituisce buone prestazioni per un utilizzo quotidiano, tra applicazioni, social e navigazione web.

Tra le pecche ci tocca segnalare l’assenza del 5G. In compenso, sono presenti l’NFC, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.1 e una porta USB Type-C 2.0. La batteria ha una capacità di 5000 mAh e garantisce due giorni di utilizzo tranquillo.

Punto debole il comparto fotografico con sensore principale da 108MP, ultra grandangolare da 8Mp e macro da 2MP. Sensore frontale da 16MP che restituisce selfie abbastanza deludenti. Il suo prezzo di listino è di 319€, ma da qualche settimana si trova sotto i 200€: a questo prezzo, si tratta di un best buy da non lasciarsi sfuggire.