Motorola Rizr è l’unico a farlo: il futuro nelle mani del presente

Innovazione degli smartphone rollable già nelle nostre mani a breve.

Il futuro dei cellulari verso l’imaging e, soprattutto, nel segno di pieghevoli e arrotolabili. E’ sicuramente la visione di Motorola.

L’azienda statunitense attiva nel campo dell’elettronica ha dato seguito alle parole dette nel corso della presentazione del nuovo Motorola Rizr, rivelando altro sul prossimo smartphone.

Lo stand MWC di Lenovo aveva qualcosa di interessante a Las Vegas, lo smartphone arrotolabile Motorola, che secondo alcuni potrebbe chiamarsi Moto Rizr. Sì, un cenno all’iconico telefono slider Motorola Rizr Z3 del 2006. Il dispositivo di nuova concezione presenta un display da 5 pollici con un rapporto di aspetto 15:9 che si espande verticalmente fino a una diagonale da 6,5 pollici con un rapporto di aspetto 22:9. Il che vuol dire avere la possibilità di passare da un telefono di dimensioni mini a uno più lungo, con la semplice pressione di un pulsante, offrendo sia un telefono facilmente utilizzabile con una sola mano che uno schermo più grande, per il consumo dei media, all’occorrenza.

In pratica tutto ciò che servirà al Motorola Rizr (ammesso che si chiamerà così, sempre un bene ricordarlo, visto che siamo nella fase delle forti indiscrezioni) + un doppio tap sul pulsante di accensione del telefonino. Sebbene Motorola affermi che se esiste un dispositivo per il mercato di massa basato su questo, i controller potrebbero essere diversi.

Auricolare e fotocamera selfie nascosti dietro un pannello

Entrando nelle pieghe del rollable in questione, lo schermo è un display pOLED prodotto da BOE e, come tutti i display arrotolabili e pieghevoli, pone una serie di domande sulla durata. Tant’è. Il pannello avvolge la parte posteriore del dispositivo, lasciando una piccola area del display disponibile per le notifiche o come mirino della fotocamera, per visualizzare in anteprima gli scatti.

Un altro aspetto interessante del nascituro Motorola è che l’auricolare e la fotocamera selfie sono in realtà nascosti dietro il pannello, ciò vuol dire che il display si abbassa ogni volta che si effettua, o riceve, una chiamata, oppure nel caso specifico si desideri scattare un selfie.

Il meccanismo arrotolabile espande automaticamente la visualizzazione in app, come YouTube, per un’esperienza più coinvolgente e nell’app di posta elettronica per offrire un’esperienza più ampia su cui digitare. Anche le icone e gli sfondi sulla schermata iniziale si riallineano nel momento in cui si espanderà o si contrarrà il display. Il concept phone arrotolabile di Motorola pesa ben 210 grammi e racchiude una batteria da 3.000 mAh. Da capire costo del telefonino e tempi di rilascio.