Questo video è proibito: se lo apri il tuo smartphone andrà subito KO

Un problema piuttosto curioso sta affliggendo alcuni smartphone popolarissimi: la riproduzione di un video di Alien causa il riavvio del device.

Verso la fine del 2022, più precisamente ad ottobre, il mercato degli smartphone ha assistito al lancio di un prodotto che ha fatto numeri da record dappertutto. Il riferimento è ai Google Pixel, che a breve dovrebbero arricchirsi con il nuovo modello 7a molto atteso dai consumatori. Per ora, i dati in nostro possesso confermano che i dispositivi Google Pixel 6a, 7 e 7 Pro sono stati dei veri campioni di vendite, realizzando cifre da record per la casa di Mountain View.

Prima di questo evento Google era quinto negli Stati Uniti nella classifica dei più grandi produttori di smartphone. Di sicuro, con questi risultati, bisogna rivedere l’assegnazione dei posti. Attendendo dunque il nuovo arrivo della famiglia di telefoni cellulari “intelligenti” di Big G, parliamo oggi di una clamorosa notizia che è stata diffusa sulla nota piattaforma Reddit dall’utente u/OGPixel5. I contorni di questa faccenda sono alquanto inquietanti, considerando l’elemento su cui si basano. A quanto pare esiste un video che, se riprodotto proprio da un Google Pixel 7, riesce a mandare in tilt il device e a costringerlo al riavvio.

Il video che manda al tappeto i Google Pixel

Dalla segnalazione le conferme sono fioccate in giro per il web. A quanto pare, sia i modelli 7 che i modelli 7 Pro non riescono a riprodurre un video su YouTube. Più precisamente, si tratta di una clip del film Alien che gira in risoluzione 4K. Gli utenti che hanno provato ad avviare il video dalla famosa piattaforma di streaming, si sono ritrovati con l’applicazione in crash e lo smartphone costretto al riavvio. Per ora non ci sono segnalazioni che riguardino altri dispositivi Android oltre a quelli già citati della famiglia di Google Pixel.

Per fortuna non si tratta di un danno grosso. L’errore, infatti, causa un momentaneo scollegamento dalla connessione mobile ed è costretto a riavviarsi. Una volta in funzione, però, lo smartphone non sembra presentare ulteriori problemi. La causa dovrebbe essere legata alle capacità di processing dei video e delle immagini in HDR dei Pixel 7 e 7 Pro. Insomma, non si tratta di nulla di seriamente preoccupante. Piuttosto assistiamo a un bug abbastanza bizzarro che fa luce su alcuni limiti strutturali di un prodotto campione di incassi come il Google Pixel 7.