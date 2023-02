Nothing Phone (2) arriva un rumors mostruoso: batteria, display, chip e data presunta di lancio

Le prime notizie ufficiali sul secondo cellulare made in Carl Pei, le aveva date proprio lui. Non molte, per carità, quanto basta per destare curiosità visti i precedenti.

Il Nothing Phone (2) non sarà un sequel del primo telefonino, né una sua diretta prosecuzioni. L’ex numero uno di OnePlus era stato chiaro su questo concetto. Per tutto il resto ci sono i rumors.

Innanzitutto la data di lancio, praticamente certa. Entro la fine dell’anno, più specificatamente nel terzo trimestre del 2023. Sull’onda dell’entusiasmo per il riuscitissimo primo smartphone, Carl Peei ha la forte intenzione di espandersi, soprattutto negli Stati Uniti, dove ancora il seme di Nothing non è attecchito per benino.

L’area di interesse principale del dispositivo sarà quella di fornire un’esperienza software più premium rispetto al modello attualmente disponibile. Mancano molti mesi alla tempistica del lancio. Nel frattempo, MySmartPrice ha appreso del numero di modello dello smartphone Nothing in arrivo e di alcuni altri dettagli. Sempre di rumors si tratta, anche se la precisione delle indiscrezioni ha il sapore della credibilità.

Un informatore avrebbe rivelato a MySmartPrice che il Nothing Phone (2) avrebbe il numero di modello A065. Il tipster ha anche ipotizzato la sequenza temporale del lancio e alcune altre specifiche del dispositivo, secondo cui offrirà un’esperienza di punta, paragonabile a un top gamma di altri colossi della telefonia mondiale.

Dubbi sul processore. Ma anche tante (presunte) certezze

È probabile, sempre secondo questi rumors che il dispositivo presenti un SoC della serie 8 Qualcomm Snapdragon, senza preavviso. Al momento, però non è noto quale processore verrà imballato con l’imminente flagship Nothing, quindi meglio passare oltre, entrando nelle pieghe dell’indiscrezione.

ll Nothing Phone (2) dovrebbe, condizionale sempre d’obbligo, avere almeno 12 GB di RAM, come base con la forte possibilità che il cellulare supporti anche la RAM virtuale, che “verrà presa in prestito” dai 256 GB di memoria interna. Ci sarà anche una batteria da 5000 mAh, e se fosse confermato l’ultimo dato, si tratterebbe di un bel scatto in avanti da parte dell’azienda capitanata da Carli Pei, dal momento che Il primo smartphone Nothing era stato dotato di una batteria da 4500 mAh.

Capitolo design. Sulla parte anteriore del cellulare, come previsto, confermato il display AMOLED, aggiornato però a a 120Hz. MySmartPrice ipotizza anche che il display adattivo si aggiornerà automaticamente in base al contenuto sullo schermo. La data di lancio? Anche MySmartPrice annuisce: sì al rilascio nel terzo trimestre del 2023.