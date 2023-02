WhatsApp, addio ai messaggi vocali: se non puoi ascoltarli l’app te li trascrive schiacciando un tasto

Attualmente è una delle funzioni più utilizzati dagli utenti italiani, un popolo a cui piace tanto parlare.

A volte i vocali sono una bella salvata, soprattutto quando non hai voglia di scrivere né un WhatsApp desktop sottomano. Oppure semplicemente ha le mani impiegate a fare altro.

A volte un male, perché francamente ascoltare minuti e minuti di vocali, a volte per dire soltanto una frase importante e mille espressioni di un determinato ma inutile sentiment, è diventato tanto un abuso quanto un fastidio. Tant’è.

I vocali, comunque, potrebbero andare a breve in pensione, oppure essere utilizzati comunque per dire delle brevi cose. DI sicuro, WhatsApp ha trova l’alternativa. La messaggistica numero uno al mondo, infatti, ha appena presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight beta, portando la versione fino alla 23.3.0.73. La versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.23.3.73 e la build TestFlight è 23.3.0.

E’ qui che si trova un qualcosa annunciato da WhatsApp a settembre 2021, ossia lo sviluppo della possibilità di trascrivere le note vocali, che avrebbe reso più facile leggere i vocali, soprattutto per chi non può ascoltarli in quel momento (ma vorrebbe) per vicissitudini. Lo sviluppo di questa funzione era stato interrotto “per alcuni motivi sconosciuti” rivela il sempre ben informato wabetainfo. Finalmente arriva novità importanti in tal senso. Dall’interruzione al ripristino, il passo è breve: grazie all’ultimo aggiornamento, infatti, WhatsApp beta per iOS 23.3.0.73, arriva la certificazione che la migliore messaggistica su piazza in questione, sta finalmente lavorando a questa funzione. La conferma arriva sempre da wabetainfo.

Problemi con i documenti risolti

Gli screen mostrati sono una garanzia che WhatsApp sta sviluppando una schermata introduttiva per spiegare quando la trascrizione non è disponibile: le trascrizioni non sono disponibili quando non vengono riconosciute parole nella nota vocale o sono impostate su una lingua diversa.

Queste trascrizioni vengono sempre eseguite localmente sul dispositivo scaricando i language pack pertinenti e non vengono mai condivise con WhatsApp o Apple, quindi sei ancora l’unico che può ascoltare il contenuto delle tue note vocali. Tuttavia, la funzione potrebbe funzionare solo su versioni recenti di iOS. La possibilità di trascrivere le note vocali è in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento.

Sempre secondo wabetainfo, infine, questo aggiornamento fornirà anche una correzione per quegli utenti che riscontravano un problema durante l’invio di documenti. Con il nuovo aggiornamento, la condivisione dei documenti dovrebbe essere tornata ai suoi livelli standard.