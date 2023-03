Nothing Phone | A Pei non bastano gli smartphone ed invade altri mercati: prenderà tutto come Xiaomi?

Alla conquista del mondo. Lo si era capito subito che Carl Pei aveva un ambizioso piano, una volta lasciata OnePlus.

Con gli auricolari made in Nothing ha strabiliato subito, raccogliendo consensi. Con il Nothing Phone (1) ha sorpreso in un primo momento con quei led nel retro del suo primo smartphone e un design trasparente. Il noto imprenditore svedese nato in Cina non ha nessuna intenzione di fermarsi, affretta i tempi per l’uscita del Nothing Phone (2), continuando la sua missione.

Una missione che non si ferma ad auricolari e cellulari, o Ear Stick (fra l’altro di prossima uscita. Carl Pei vuole tutto, un ecosistema alla Xiaomi, da rilasciare ovunque, soprattutto negli Stati Uniti, dove non ha avuto modo di trovare grandi riscontri, non per colpa sua, in occasione del lancio del suo primo smartphone.

91mobiles, tramite una “dritta” del noto informatore Wojciechowski, regala un primo render su ciò a cui sta lavorando la società di Carl Pei, parallelamente allo sviluppo dell’erede del Nothing Phone (2). E’ un altoparlante dal design presumibilmente unico, ma simile agli altri prodotti dell’azienda britannica, sulla scia degli auricolari TWS Nothing Phone (1) e Ear (1).

Secondo il rendering, il dispositivo avrà un design squadrato con pulsanti per volume, accensione e altro su entrambi i lati. Sembra anche che ci sia un pulsante con accenti rossi sulla fascia sinistra e il logo “Nothing” in un minuscolo anello circolare sulla parte anteriore dell’altoparlante in questione.

Imbottiture in gomma nella parte inferiore

L’immagine mostra anche i ritagli degli altoparlanti, inclusi due neri, che potrebbero essere tweaker. I due ritagli bianchi in basso, invece, sembrerebbero essere dei subwoofer. Andando avanti, il dispositivo sembra avere delle imbottiture in gomma nella parte inferiore, che dovrebbero offrire un buon supporto e grip se appoggiato su superfici piane. Sfortunatamente, le specifiche tecniche dell’altoparlante Nothing sono nascoste, per ora.

Non si sa ancora nulla sulla data di lancio del diffusore Nothing, ammesso e non concesso che il “Nothing speaker” venga messo in commercio, anche se 91mobiles è più che possibilista. “Terremo d’occhio i dettagli del dispositivo”.

La sensazione è che il prodotto uscirà, e non potrebbe essere altrimenti. E’ stato proprio Carl Pei, in una recente intervista, a dichiarare espressamente il suo volli fortissimamente volli conquistare il mercato statunitense. Farlo con il Nothing Phone (2) avrebbe molto fascino, farlo con due dispositivi, ancora di più.