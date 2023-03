Ora potrai barare e fare quel che vuoi, tanto c’è questa AI che mette tutto a posto

Un nuovo strumento ideato per il live streaming e le videoconferenze, che continuano ad andare di moda nell’era post pandemia.

L’idea a cui è venuta in mente Nvidia trasforma anche la tua stanza in uno studio domestico, ed è stata aggiornato con due entusiasmanti effetti, Contatto visivo e Vignettatura. Non solo.

L’azienda tecnologica californiana, nota per lo sviluppo dei processori grafici per il mercato videoludico e professionale, oltre a moduli System-on-a-chip per il Mobile computing e per l’industria automobilistica, ha deciso di dare alla sua creatura, nuove virtù, come i miglioramenti drastici allo sfondo virtuale e altro ancora.

“La trasmissione – spiegano da Santa Clara – continua il suo forte slancio con il doppio degli utenti attivi rispetto all’anno precedente. E oltre 20 partner hanno integrato gli effetti Broadcast direttamente nelle loro app. Broadcast è anche preinstallato in laptop selezionati di Acer, Asus, Gigabyte, MSI, Lenovo e Razer, offrendo agli utenti esperienze superiori basate sull’intelligenza artificiale con microfono, webcam e altoparlanti“.

NVIDIA Broadcast 1.4 mostra notevoli potenziamenti rispetto ai suo predecessori. Certo, per sfruttare al meglio le sue capacità bisogna avere in dote GPU GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000 o TITAN RTX. Ma gli effetti di sfondo virtuale sono stati aggiornati, anche tramite app, tra cui OBS, Streamlabs e Elgato Camera Hub.

C’è sempre l’Intelligenza Artificiale di mezzo

Eye on the Prize, la presentazione del contatto visivo, sfrutta un Intelligenza Artificiale che può spostare gli occhi di chi parla per simulare il contatto visivo con la fotocamera, ottenuto stimando e allineando lo sguardo.

Gli occhi mantengono il loro colore naturale e lampeggiano, e c’è anche una funzione di disconnessione nel caso in cui guardi troppo lontano, per passare agevolmente dagli occhi simulati a quelli reali. Eye Contact è l’ideale per i creatori di contenuti che cercano di registrarsi mentre leggono i loro appunti o una sceneggiatura. Attualmente la funzione è in versione beta. Vignetta, invece, è nasce per un’esperienza di sfondo virtuale migliore. Un effetto vignetta, simile a quelli visti in app come Instagram, è stato integrato da Nvidia proprio in Broadcast. “Combinalo con un sottile effetto Sfocatura dello sfondo – spiegano da Nvidia – otterrai un effetto bokeh simulato dall’intelligenza artificiale sulla tua webcam, migliorando istantaneamente la qualità visiva”.

Nvidia nel suo Broadcast 1.4 ha migliorato anche le esperienza per gli effetti Sfocatura, Sostituzione e Rimozione dello sfondo virtuale con informazioni temporali per ottenere una migliore segmentazione e stabilità e consentendo all’IA di prendere decisioni migliori. Gira che ti rigira c’è sempre l’Intelligenza Artificiale di mezzo.