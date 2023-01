Nuovo sistema per avere WhatsApp sulla tua auto: sarà perfettamente integrata con il resto

Se Android Auto continua a dare qualche problema di troppo, soprattutto dopo l’ultimo aggiornamento come evidenziato dagli utenti (tanti) di reddit, tutto secondo copione per un altro servizio tech sulle auto.

Arriva un nuovo sistema made in Google per integrare le applicazioni in macchina, compreso WhatsApp, che sarà perfettamente integrata con il resto delle nuove funzionalità.

La fiera di Las Vegas, il famoso CES 2023 è stata la location perfetta, utilizzata da Google per presentare un’interfaccia utente aggiornata di Android Auto, nome in codice Coolwalk, annunciata già durante la conferenza degli sviluppatori I/O dello scorso anno.

Presentava un nuovo layout a schermo diviso in grado di mostrare contemporaneamente la navigazione, i controlli di riproduzione musicale e altro ancora. Sebbene Google abbia affermato che la riprogettazione sarebbe stata implementata per gli utenti “quest’estate”, non è arrivata con l’aggiornamento di Android Auto 8.0 ad agosto. Immessa nella versione beta a novembre, ora sta finalmente raggiungendo tutti gli utenti.

Google ha annunciato il lancio alla fiera CES 2023 in corso, insieme a un paio di nuove funzionalità basate su Assistant per gli utenti di Android Auto. In un post sul blog che evidenzia tutti gli annunci relativi alle auto da parte di Google, la società californiana osserva che l’interfaccia utente aggiornata di Android Auto dà la priorità a tre obiettivi importanti per i conducenti: “navigare dove stai andando, comunicare con amici e familiari e riprodurre musica o podcast”.

Una nuova barra di avanzamento ricercabile per i media per un migliore controllo della riproduzione

La riprogettazione pensata da Big G. avvicina l’interfaccia utente di Maps al posto di guida, con il chiaro intento di rendere la navigazione più facile e intuitiva, grazie anche a una nuova scheda multimediale per un rapido accesso ai controlli di riproduzione e un avvio rapido che consente di aprire le app utilizzate di recente.

Questa interfaccia utente si ridimensiona automaticamente con unità principali Android Auto di diverse dimensioni, offrendo agli utenti un’esperienza eccezionale indipendentemente dall’auto che guidano. Google sta inoltre implementando nuovi suggerimenti intelligenti basati sull’Assistente su Android Auto per aiutare i conducenti a restituire le chiamate perse o iniziare a riprodurre i media suggeriti.

L’aggiornamento introduce una nuova barra di avanzamento ricercabile per i media per un migliore controllo della riproduzione e supporto per le chiamate WhatsApp con gli ultimi smartphone Samsung e Pixel. Il CES di Las Vegas è servito anche a Google per rivelare che il supporto per la condivisione delle chiavi delle auto digitali si sarebbe presto diffuso sui dispositivi Samsung e Xiaomi, estendendosi di fatto a più case automobilistiche. Last but not least, cambia (migliorandosi) anche il supporto delle mappe HD per Android Automotive, che mostrerà dettagli come indicatori di corsia, segnali e barriere stradali.