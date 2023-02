Ora Legale | Verrà davvero eliminata o tornerà presto? Ecco quando scatta e le decisioni in merito

Il passaggio tra Ora Solare ed Ora Legale e viceversa ha da sempre generato confusione in alcune persone e, negli ultimi anni, si è discusso parecchio riguardo la sua abolizione o meno in tutto il mondo. Nemmeno il nostro Paese è stato esente da tutto il discorso, anche se non è in Italia che l’argomento è stato dibattuto maggiormente.

Questo è un argomento di cui ormai si parla da anni, ma, fino ad ora, non si era mai arrivati ad una conclusione definitiva. Tra chi preferisce mantenere quest’abitudine e chi, invece, ritiene sia inutile ed addirittura deleteria per il nostro orologio biologico, non si è ancora giunti ad una decisione globale riguardo l’abolizione o meno del passaggio d’orario.

In molti trovano particolarmente fastidioso il passaggio all’ora legale, ed il motivo principale è che la sveglia mattutina suona un’ora prima rispetto a come siamo abituati. Meno traumatico, invece, è quello all’ora solare, che ci permette, almeno per una mattina, di riposare un po’ di più.

Tante persone conoscono questo passaggio come quello all’ora estiva, poiché segna l’avvicinarsi imminente della stagione più calda dell’anno. Questo, però, non è ben visto soprattutto dai paesi del Nord Europa, che di estate ne vedono ben poca a causa dell’ora legale, data la loro posizione geografica. Il cambio, infatti, è molto più conveniente per quelli del Mediterraneo, Italia compresa, che possono godere molto di più delle lunghe giornate che comporta.

Il nostro Paese, infatti, riesce a sfruttare molto meglio le ore di luce tra primavera ed autunno, poiché, con il cambio dell’ora, queste coincidono con la maggior parte delle attività del popolo italiano. Questo permette un grande risparmio anche dal punto di vista energetico, poiché l’elettricità consumata è molto inferiore. Per questo, almeno per il momento, il passaggio tra ora solare ed ora legale, e viceversa, non verrà abolito nel Bel Paese.

Cambio dell’ora, quando avverrà?

Quella del cambio dell’orario è una data che fatica ad essere ricordata un po’ da tutti. Il passaggio all’ora legale segna l’avvicinarsi sempre più imminente dell’estate, con giornate in cui vedremo la luce del sole per molto più tempo, fino ad arrivare al solstizio estivo. Con questo cambio d’ora la sveglia suonerà un’ora prima rispetto a come è abituato il nostro orologio biologico, ma il tramonto avverrà un’ora più tardi e, quindi, la nostra giornata sarà più lunga.

Quest’anno, il cambio d’orario avverrà a Marzo, esattamente tra Sabato 25 e Domenica 26, alle 2:00 di notte. Questo significa che passeremo direttamente dall’1:59 alle 3:00, per cui ricordatevi di reimpostare i vostri orologi, nel caso in cui non fosse presente l’aggiornamento automatico.