Ho Mobile attacca ILIAD: questa offerta a €6,99 è la migliore

Un’operazione di marketing mirata ad alcuni operatori telefonici, tra cui Iliad: ecco la nuova offerta di ho. Mobile con SMS e minuti illimitati.

Il panorama degli operatori telefonici, in Italia, è davvero fitto. Quando scopriamo di aver bisogno di un nuovo fornitore, ci mettiamo alla ricerca dell’offerta migliore, ritagliata su misura per noi, ma ben presto ci ritroviamo con le mani nei capelli per la mole di informazioni che ci sovrasta. Gli operatori sono tanti, le offerte, dopotutto, sono molto simili una all’altra. In questo marasma a venirci incontro è spesso uno sconto, o una promozione adeguata alle nostre esigenze.

Anche per questo motivo nel 2017 VEI s.r.l., società del gruppo Vodafone Italia, ha annunciato l’apertura di ho. Mobile, compagnia telefonica che andava a mirare quel segmento low-cost che sempre di più va a rimpolparsi di anno in anno. Forse questa sarà una conseguenza dell’omologazione che sta colpendo il settore, e che a dire il vero sta diventando la regola, e non l’eccezione, di quasi tutti i panorami di beni e servizi presenti sul mercato. Da questo punto di vista, la promo di ho. Mobile che parte il 15 febbraio può riscontrare l’interesse di molti potenziali clienti che vogliono risparmiare e avere al contempo un buon servizio.

BTL ho., l’offerta di ho. Mobile a 6,99 € al mese con molti giga, SMS e minuti illimitati

La promozione di ho. Mobile si chiama BTL ho. Dall’avvio dell’offerta il 15 febbraio 2023, durerà un mese, cioè fino al 15 marzo. Sono questi gli estremi, dunque, per attivare la promozione dell’operatore. L’attivazione, però, non si può effettuare su internet in digitale. Per ottenere l’offerta bisogna recarsi personalmente presso uno dei punti vendita, oppure presso un negozio aderente all’iniziativa. L’offerta risulta di certo interessante, soprattutto per chi, come molti, ha bisogno di un traffico dati consistente per le sue attività lavorative e/o quotidiane.

Per 6,99 € al mese, infatti, ho. Mobile offre 120 GB di traffico incluso e SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri a rete mobile e fissa nazionali. Il traffico dati è offerto con la tecnologia 4G. Il costo di attivazione è pari a zero, ma non tutti potranno affidarsi a questa promo. L’offerta, infatti, è mirata per quei clienti che provengono da alcuni selezionati operatori virtuali come CoopVoce, PosteMobile, Daily Telecom, Lycamobile, Fastweb e Iliad. Insomma, l’attacco è dichiarato, ma l’offerta è di sicuro interessante. Il periodo utile per l’attivazione va dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.